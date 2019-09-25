台官員受邀入聯合國總部！國台辦：民進黨自欺欺人「不在議程內」

▲徐儷文進入紐約聯合國總部參與活動。（圖／外交部）

記者任以芳、蔡紹堅／北京－台北連線報導

我駐紐約辦事處處長徐儷文24日獲美方邀請，進入紐約聯合國總部，出席美國總統川普的演說活動，行政院長蘇貞昌稱此為「重大外交突破」。不過，國台辦發言人馬曉光25日指出，這個會議不在聯大的議程之內，「民進黨當局藉此作政治文章，自我吹噓，來欺騙台灣民眾。」

馬曉光在例行記者會上表示，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣是中國的一部分，沒有資格加入，「聯合國長期堅持按照一個中國原則來處理涉台問題，包括台灣方面人士進入聯合國相關場所。這一點沒有改變，也不會改變。」

▼川普聯合國總部演說。（圖／路透社）

此外，索羅門群島先前與台灣斷交，美國副總統彭斯親自致電索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞，拒在聯合國大會與其會面。馬曉光指出，堅持一個中國原則是國際關係准則，是國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎，「美方人士指責主權國家與中國建交，這樣公開地玩弄『雙重標準』，難道自己不覺得尷尬嗎？」

馬曉光還說，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定和承諾，妥善處理涉台問題，以免嚴重傷害中美關係和台海和平穩定，「2016年以來，民進黨當局單方面否定九二共識，推進台獨活動，煽動兩岸敵意，製造兩岸對抗，破壞兩岸關係，兩岸同胞都看得很清楚，難道只有美方人士視而不見嗎？」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）