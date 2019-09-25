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王傳家遭控通姦後協議離婚　檢方二審仍堅稱有罪

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▲▼王傳家通姦案，二審首度出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲職棒前球星王傳家通姦案，檢方二審仍堅稱有罪。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

中華職棒前球星王傳家爆出通姦案，一審獲判無罪，案件上訴第二審。而王傳家與妻子胡文玲日前協議離婚，胡女並撤回相關民刑事案件，但本案因繫屬二審、不能撤告，因此高院25日再度開庭審理。蒞庭的檢察官仍堅稱王傳家有罪，請求高院依法審判。

王傳家（47歲）業餘時代就曾以投打雙棲「二刀流」的身分擔任國手，在多項國際比賽表現亮眼。1993年加入中華職棒，王傳家成為興農牛黃金時代的主力成員之一，他也曾代表國家參加杜哈亞運拿下金牌，2008年間在米迪亞暴龍隊，但因球隊爆發「黑米事件」，王傳家無球可打。結束球員生涯後，王傳家2010年間擔任新北市鶯歌工商青棒隊的總教練至今。

王傳家與胡女結婚超過20年，育有一子一女，外傳王傳家早在球員時代，就與杜姓女粉絲曖昧，並多次在公開場合間出雙入對，胡女直到2017年才雇用徵信社跟監，並在年底帶人抓姦，拍下照片，胡女控告王、杜2人妨害婚姻。一審由台北地院審理，雖然胡女提出呻吟聲與王和杜女全裸拿棉被、枕頭遮住私密處的畫面，甚至提出號稱「下體勃起」的照片，但台北地院仍判決無罪。胡女上訴二審。

高等法院二審於5月間首度開庭，王傳家仍堅稱無罪，而胡女當時則流淚主張，她對一審判決非常痛心，因為這等於給王傳家背書，讓2人可以出雙入對，但她卻要忍氣吞聲。而由於王傳家對於無罪非常有信心，堅不和解，胡文玲請求二審法院給予她公平、公正的判決。

全案於二審審理期間，王傳家與胡女在日前達成協議離婚，胡女撤回所有民刑事案件。本件通姦罪雖屬告訴乃論，但應於一審言詞辯論終結前才得撤回；本案已繫屬於二審，不得撤回，高院仍繼續開庭。雖然胡女律師已經表明不願追訴，但蒞庭的公訴檢察官本於職權論告，仍堅稱王傳家有罪，請求高院改做出有罪判決。全案言詞辯論終結，訂於10月9日上午宣判。

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