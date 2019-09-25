台南市財政自主率偏低短收 黃偉哲：積極思考開源計畫

▲台南市財政自主率偏低，台南市長黃偉哲指示各單位除了節流，更應積極思考開源計畫，以利各項市政推動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市財政自主率偏低，尤其明年房屋稅收將減少23億元，且前瞻計畫地方配合款項目將增加，台南市長黃偉哲表示，要吸引中央挹注，地方自籌款就必須增加，他指示各單位除了節流，更應積極思考開源計畫，以利各項市政推動。



黃偉哲市長在市政會議聽取財政稅務局陳柏誠局長簡報「開源計畫執行報告」後強調，所謂「巧婦難為無米之炊」，僅有節流而無開源，市政將難以推動。他認為不能太過依賴中央補助，並要求各機關應積極思考開源計畫。



陳柏誠局長說明，台南市於2013年訂定開源實施要項，敦促各機關就業務權管進行開源節流計畫。另外，過去曾發生因開源計畫未採滾動式列管，造成部分案件未妥適預估效益產生之年度，以致達成率偏低。目前每年均採取滾動式檢討，第2季針對執行績效未達50％案件請提案機關重新檢討，並重新簽報核定。



2018年納入列管之計畫共79案，預期效益為23.34億元，實際達成56.87億元，達成率為243.63％；2019年截至6月，有79案列管計畫，預期效益為59.76億元，實際達成68.11億元，達成率為113.98％。



今年的79案列管計畫包括「市地重劃區段徵收等開發」共4案、「定期檢討規費」1案、「促參、委外及設定地上權」共43案、「清理欠稅及欠費」共2案、「市有土地公開標租售」共11案、「擴大稅基及稅源」共5案、「創新及其他開源措施」共13案。



陳柏誠局長指出，在創造額外財源不易之情形下，可從四個面向著手，包括「公共設施保留地解編後，加速啟動開發案」、「推動工業區更新立體化，增加工業區土地供給與使用坪效」、「各基金主管機關宜積極開創財源，提升基金收益」，及「將軍漁港結合周遭景點整體規劃，增加觀光人潮」等，以因應未來各項施政需要。