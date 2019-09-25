4成「客戶少於10萬人」電信仍使用華為設備！　美擬補助300億協助更新

▲ 自川普於5月簽署行政命令之後，美國電信業者陸續淘汰使用中的華為設備。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國眾議院小組日前提出一項法案，該法案以國家安全疑慮為理由，計劃由政府撥款10億美元（約新台幣300億元）的補助金，協助小型和鄉村地區的電信業者不再使用華為和中興公司的設備。法案聽證會預計在27日召開，目前華為尚未回應此事。

根據《路透社》報導，這份法案由眾議院能源及貿易委員會的民主黨和共和黨委員聯合提出，希望藉由法案淘汰具安全疑慮的網路設備，保護「國家的電信網路受到國外敵人的攻擊。」事實上，美國參議院商務委員會也曾在7月期間，通過一項補助7億美元，協助業者淘汰華為設備的類似法案。

自從美國總統川普於5月以國家安全為由，禁止美國企業使用構成國家安全疑慮的電信設備後，一名熟悉相關事務的消息人士6月透露，已經有10幾家使用華為設備的電信業者，正在向華為最大的對手愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）商討更換設備一事。8月，美國商務部又將華為旗下40多家子公司列入黑名單之中，限制多達100多的家華為實體。

根據SiliconANGLE News報導，美國大主要大型電信業者如AT＆T和威訊通訊（Verizon Communications）現在已經和華為切割關係，但鄉村地區和小型電信業者仍依賴後者提供的網路交換器和相關設備，根據美國鄉村無線委員會（ Rural Wireless Association）統計，會員中客戶只有10萬人以下的小型電信業者，仍有25％使用華為設備，更換設備的成本約為8億至10億美元（約新台幣247億至300億元）。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦