婉拒郭董金援　柯文哲：不贊成拿錢打昂貴的選舉

記者陳家祥／台北報導

郭柯王結盟衝總統一式雖然告吹，但台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘兩方陣營仍保持友好關係，初步達成未來相互幫子弟兵站台的共識。針對回絕郭董捐款一事，柯文哲說，既然2018可以用那種方式打完選戰的話，雖然贏得很驚險，但既然可以變成一個新的政治文化或新的模式，那我們就按照這模式，「我們還是不希望說，拿了很多錢打昂貴的競選方式，我們還是不贊成」。

郭台銘宣布不參選2020總統後，外界傳聞四起，還爆出多位國民黨人士都曾「拿過」郭董的錢，掀起各界討論。雖然因為不選統而讓郭柯王結盟破局，但郭台銘仍主動提議願資助柯文哲，沒想到柯文哲竟拒絕，堅持要用自己過去的選舉方式參與2020。

談到是否要跟郭台銘一起當「雙母雞」，柯文哲說，既然雙方都有善意，他如果有他們資助或支持的候選人，我們還是會幫忙，倒過來，如果我們的候選人可以的話，郭董要來站台我們當然是歡迎。

至於進一步的詳細合作計畫？柯文哲說，後來發現不管是外科醫生還是企業界，最大特色就是滾動式管理，「就是說，你現在問我說你下禮拜的輔選動作，天曉得，雙方只要有一個默契，有合作意願，至於細節是隨情況在變化的」。

而拒絕郭董捐款一事，柯文哲說，要相信自己講過的話，既然2018可以用那種方式打完選戰的話，雖然是贏得很驚險，「既然他可以變成一個新的政治文化或新的模式，那我們就按照這模式」。

「我個人理念，競選費用太高是台灣政治敗壞的開始」，柯文哲說，民眾黨成立還是在現有的合法的架構下，政治獻金一定的管道，可以降低競選費用，這還是比較好的模式。

柯文哲說，郭陣營也有講願意資助我們錢，「我說你們願意資助就照政治獻金的規定，可以捐多少就捐多少」，還是不希望說拿了很多錢打昂貴的競選方式，我們還是不贊成。

▲柯文哲嘉勉北市警察局破獲「跨國走私海洛英毒品集團」。（圖／記者黃克翔攝）

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