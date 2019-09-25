華航私菸案檢討！立委提「民營化時間到了」　林佳龍：認同

▲有立委認為，華航根本問題是淪為政治酬庸的單位，應該檢討民營化。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

華航私菸案持續延燒，立法院交通委員會25日針對「總統專機免稅菸案調查、懲處及後續改善作為」進行專題報告。立委李鴻鈞表示，華航最核心的問題就是因政府持股過半，淪為酬庸的機構，民營化的時間到了，對此，交通部長林佳龍則表認同，認為要尊重專業、對人才培育升遷要建立制度。

針對私菸案爭議，立委李鴻鈞表示，這個問題延伸出來的是，「為什麼華航要做到這個樣子？」最主要核心問題就在於華航是一家政府持股超過50%的公司，真正的董事長沒有主導權，這問題應該要檢討。

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▲林佳龍在交委會表示，華航幾次政黨輪替、人事也變動，執政者應該要自我克制、尊重專業。（圖／記者屠惠剛攝）

李鴻鈞指出，華航民營化的時間到了，不該一而再、再而三因政黨輪替，讓華航淪為酬庸的機構，政府應該要真正放手，不要再受到任何政黨執政而來拘束，應該交給CEO專業人士好好來做，回歸專業經營。

對於李鴻鈞質問，「若是長榮的話，會不會做這種事？」林佳龍回應「應該比較不會」，至於華航民營化議題，他表示，認同委員的分析跟主張，上市公司怎樣有競爭力，這是最直接的標準來看待公司成敗，但政黨輪替、人事也跟著變動，「一方面執政者要自我克制、尊重專業，且對人才培育升遷要建立制度」。

▲國民黨籍立委們提臨時提案，要求華航重新提出究責懲處名單。（圖／記者賴文萱攝）

另一方面，國民黨籍立委童惠珍、陳雪生、顏寬恆等人也在交委會提出臨時提案，要求林佳龍應負起督導不周之責外，要求華航於兩周內重新提出究責懲處名單，但因民進黨立委葉宜津等人對提案內容用詞表達質疑，後投票表決後，以認同3票、反對7票，該案未通過。

但華航董事長謝世謙在交委會質詢時有表達，非主管職懲處名單預計10月1日公布生效，但行政懲處記申誡按企業工會要求對內公布、不對外公開。

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