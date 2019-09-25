豬肉商進58萬椰子暗藏億元「海洛因磚」　柯P瞪大眼：這一塊要2百萬？

記者邱中岳／台北報導

北市刑大9月中旬發現一名豬肉攤商進口價值58萬的椰子，竟在貨櫃後方利用茶葉袋裝海洛因磚，且數量多達52塊、市值高達上億元。市長柯文哲25日到刑大頒獎，聽聞海洛因磚市值，不禁拿著毒磚直呼「這一塊要2百萬喔？」

▲北市刑大查獲市值上億元的海洛因磚，柯文哲驚呆：「這一塊2百萬喔？」（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，日前掌握一名58歲的豬肉攤商，從泰國進口1萬8千多顆椰子，根據線報指出可能暗藏毒品，警方12日到海關查驗貨櫃，在中後段發現2箱利用茶葉袋當掩護的海洛因磚，事後逮捕疑似幕後金主的40歲葉姓金主以及47歲的張姓小弟。

▲北市警方也利用緝毒犬在貨櫃內協助搜索毒品蹤跡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時進入貨櫃看到2千箱的椰子，只好拿刀子一一將椰子剖開查驗，最後在中後段發現裝椰子的箱內有茶葉袋，拆開一看發現毒磚，最後共計查獲52塊海洛因磚，市值高達上億元。

但賣豬肉的羅嫌到案後聲稱「自己進口椰子是拿去販售，根本不知道裡面有毒品」，且葉姓與張姓2嫌也僅說要投資椰子生意，對於毒品一概不知，但最後3人仍遭警方依走私毒品罪送辦。

▲北市刑大發現1名豬肉商進口1萬8千顆椰子，驚覺有異查獲市值上億元的海洛因磚。（圖／記者邱中岳攝）

北市長柯文哲也在25日前往刑大針對有功人員頒獎，事後指出「毒品戕害市民身體」，也希望刑大能夠繼續遏止毒品歪風。

最後聽取偵辦人員說明查緝的海洛因磚時，查緝人員說明海洛因磚市值時，柯文哲竟拿著海洛因磚瞪大眼睛：「這一塊2百萬喔？」

據悉，從2019年1月開始海洛因價格每公克在4千5百元左右，到了3月開始每公克飆升到5千公克，直到5月又落在4千5百元左右，最後到了7月份又攀升到5千5百元，但警方也關注這次破獲海洛因磚會讓毒價再度飆升。

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