　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豬肉商進58萬椰子暗藏億元「海洛因磚」　柯P瞪大眼：這一塊要2百萬？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

北市刑大9月中旬發現一名豬肉攤商進口價值58萬的椰子，竟在貨櫃後方利用茶葉袋裝海洛因磚，且數量多達52塊、市值高達上億元。市長柯文哲25日到刑大頒獎，聽聞海洛因磚市值，不禁拿著毒磚直呼「這一塊要2百萬喔？」

▲▼北市刑大查獲市值上億元的海洛因磚，北市長柯文哲驚呆：「這一塊2百萬唷」。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市刑大查獲市值上億元的海洛因磚，柯文哲驚呆：「這一塊2百萬喔？」（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，日前掌握一名58歲的豬肉攤商，從泰國進口1萬8千多顆椰子，根據線報指出可能暗藏毒品，警方12日到海關查驗貨櫃，在中後段發現2箱利用茶葉袋當掩護的海洛因磚，事後逮捕疑似幕後金主的40歲葉姓金主以及47歲的張姓小弟。

▲▼北市警方也利用緝毒犬在貨櫃內協助搜索毒品蹤跡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警方也利用緝毒犬在貨櫃內協助搜索毒品蹤跡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時進入貨櫃看到2千箱的椰子，只好拿刀子一一將椰子剖開查驗，最後在中後段發現裝椰子的箱內有茶葉袋，拆開一看發現毒磚，最後共計查獲52塊海洛因磚，市值高達上億元。

但賣豬肉的羅嫌到案後聲稱「自己進口椰子是拿去販售，根本不知道裡面有毒品」，且葉姓與張姓2嫌也僅說要投資椰子生意，對於毒品一概不知，但最後3人仍遭警方依走私毒品罪送辦。

▲▼北市刑大發現1名豬肉商進口1萬8千顆椰子，驚覺有異查獲市值上億元的海洛因磚。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市刑大發現1名豬肉商進口1萬8千顆椰子，驚覺有異查獲市值上億元的海洛因磚。（圖／記者邱中岳攝）

北市長柯文哲也在25日前往刑大針對有功人員頒獎，事後指出「毒品戕害市民身體」，也希望刑大能夠繼續遏止毒品歪風。

最後聽取偵辦人員說明查緝的海洛因磚時，查緝人員說明海洛因磚市值時，柯文哲竟拿著海洛因磚瞪大眼睛：「這一塊2百萬喔？」

據悉，從2019年1月開始海洛因價格每公克在4千5百元左右，到了3月開始每公克飆升到5千公克，直到5月又落在4千5百元左右，最後到了7月份又攀升到5千5百元，但警方也關注這次破獲海洛因磚會讓毒價再度飆升。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

影／網紅穿警察制服露臂章拍片被檢舉　「HowHow」到警局說明並致歉

快訊／北市警板橋抓毒犯　嫌衝撞企圖逃逸警開3槍壓制

ET快訊
爺孫買遊戲機！國小弟「超齡懂事」一句話暖哭店員：打趴屁孩
快訊／邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度「努力追求中」
韓國瑜掏菸、否認挖石油　挺韓名嘴受不了：請直接fire幕僚
工人根本隱藏富豪！女嗆「奴隸」遭洗版　他曝實力：掏千萬買地蓋
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

孕婦難產命危嬰兒亡　主治醫師痛哭：我也曾失去一個女兒

梧棲男疑翻攪犬隻屍體…點燃網友怒火！警調查結果逆轉：是山羌

瑞芳無耳茶壺山1男登山健行迷路　警、消合力救人護送下山

「我老婆懷孕還出勤」…基層夫傳擔憂簡訊　海巡署長暖令：免服夜勤

公司電梯裡情慾噴發！色經理勾肩人妻　「老公不好用就換一個」

派出所前撞車不停...他300m後再衝賓士！滿地碎片釀5傷　肇逃男躺醫院插管

酒駕累犯撞傷騎士叫小弟頂罪　「監視畫面調出」露餡…兩人送辦

豬肉商進58萬椰子暗藏億元「海洛因磚」　柯P瞪大眼：這一塊要2百萬？

王傳家遭控通姦後協議離婚　檢方二審仍堅稱有罪

虐死男友前妻3歲兒！還帶親兒吃牛排　狠女重判12年半

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

孕婦難產命危嬰兒亡　主治醫師痛哭：我也曾失去一個女兒

梧棲男疑翻攪犬隻屍體…點燃網友怒火！警調查結果逆轉：是山羌

瑞芳無耳茶壺山1男登山健行迷路　警、消合力救人護送下山

「我老婆懷孕還出勤」…基層夫傳擔憂簡訊　海巡署長暖令：免服夜勤

公司電梯裡情慾噴發！色經理勾肩人妻　「老公不好用就換一個」

派出所前撞車不停...他300m後再衝賓士！滿地碎片釀5傷　肇逃男躺醫院插管

酒駕累犯撞傷騎士叫小弟頂罪　「監視畫面調出」露餡…兩人送辦

豬肉商進58萬椰子暗藏億元「海洛因磚」　柯P瞪大眼：這一塊要2百萬？

王傳家遭控通姦後協議離婚　檢方二審仍堅稱有罪

虐死男友前妻3歲兒！還帶親兒吃牛排　狠女重判12年半

好享退專案申購30日截止　風險積極型與10年到期型基金最受青睞

孕婦難產命危嬰兒亡　主治醫師痛哭：我也曾失去一個女兒

腎臟出現警訊...恐已失去60%功能！「保腎8招」快學起來

包滿滿4種料！早餐店三明治「只賣15元」他好奇有賺嗎　內行人曝：靠飲料啊

東森新聞雲與Google Cloud 合作優化應用程式服務品質

館長挺全運會「豪捐100萬贊助」！發文卻說「對不起」：委屈我自己吞

SM「明年推出男、女團」　粉絲精準吐槽：應該是NCT2020

數位身分證個資比現行紙本少　徐國勇澄清：生產履歷絕無追蹤功能

梧棲男疑翻攪犬隻屍體…點燃網友怒火！警調查結果逆轉：是山羌

High咖爆《大學生》神級人物「討厭事蹟」　線索超明顯..網全猜到！

社會熱門新聞

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒..

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億..

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不..

國小男師猛追人妻！進摩鐵數度瘋..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

連千毅之亂3天　起因竟是「超級..

單親辣媽嫁2週被軟禁　Goog..

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落..

淡水2歲女童呆愣險遭拐？陌生女..

北商大校長爆「濫權自肥」　5年..

違停接12張罰單噴7200元　..

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「..

愛上手遊女神　網友殺到醫院告白..

影劇大亨黑歷史起底　轉娛樂圈成..

更多熱門

相關新聞

張碩文嗆不該只出嘴　柯P：他最近賣什麼藥？

面對親民黨的總統大選門票，柯文哲的「再說吧」回應，讓親民黨立院黨團主任張碩文感到不滿，批評柯「怎麼會把門票當這樣子的隨便」，直言男人不應該只出一張嘴，有什麼就大方講出來。對此，柯文哲25日反酸，「他最近有在賣什麼藥的廣告嗎？」，稱自己「不在意的事情多的是」。

列不分區遭張瑋軒拒絕　柯P：尊重她的選擇

黨政怎麼分？柯P將研議制度：自己當表率

婉拒郭董金援　柯P：不贊成打昂貴的選舉

郭董不選總統　重災戶第一名的民眾黨前途何在？

關鍵字：

椰子進口海洛因市值柯文哲台北市長

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面