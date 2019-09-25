全台首間原民實小推手是他　博屋瑪國小校長教打獵、醃肉獲「師鐸獎」

▲博屋瑪國小校長比令亞布 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國第一所原住民實驗小學的推動者、台中市和平區博屋瑪國小校長比令亞布今（25日）獲得108年全國師鐸獎。從小在泰雅族原鄉部落長大的比令亞布指出，為了希望推動「泰雅文化」，從104年開始設計民族課程，終於在105年將原本的「達觀國小」改成「博屋瑪國小」。

比令亞布在教職生涯已32年，但為了建構泰雅的文化及知識的傳承，比令亞布決定讓原住民小孩在學習上與文化結合，利用學校課程方向的改變，運用在地的文化、環境、素材教育學童。

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博屋瑪國小目前有65個學生，9成學生是泰雅族，比令亞布說明，為了讓學生傳承泰雅文化的精隨，近年將農耕、狩獵、建築加入課程中，在課程中告訴學生，為何放鹽不會壞？要放多少比例的鹽？何時最適合醃肉等，用泰雅文化結合自然、數學、社會等領域。

▲教育部長潘文忠 。（圖／教育部提供）

但課程的改變，令家長會很擔心是否會與外界競爭脫軌，但比令亞布指出，106學年度透過學業檢測，學生的學科平均均高過台中市和全台的平均，學生也更愛上課，透過課程的改變，也看到學生的變化，也期許孩子可成為具備泰雅靈魂的全人。

教育部公布108年師鐸獎獲獎名單，今年共計選拔出72名獲獎者，其中校長12名、教師60名，在教育階段別上，幼兒園1名、國小30名、國中14名、高中職14名、特殊教育3名、大專校院10名。

教育部指出，108年師鐸獎選拔分為初審及決審兩階段，經各縣市政府及教育部相關單位等受理報名初審後依限額推薦，再由教育部邀集學者專家及社會公正人士等代表組成17人決審小組，參酌被推薦人的課程發展與教學績效、班級經營暨學生輔導、教學領導、專業成長與服務熱忱、教育政策與法令推動、投注教育奉獻度、對社會之影響度，以及行政合作與公共關係等遴選標準，就167位候選人逐一進行書面資料審查及入圍教師面談後，經過嚴格評選，選拔出72名獲獎者，獲獎名單已公告於「良師興國網站」。

