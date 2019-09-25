否認幫陳明文300萬元案護航　蔡碧仲：「誰說的？」「不要污辱公務人員」

▲法務部政務次長蔡碧仲。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳靜君／台北報導

民進黨立委陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金，針對外界質疑法務部政務次長蔡碧仲對陳明文的「三百萬元現金」事件護航。蔡碧仲今（25）日否認有說過，並且「這是誰說的」、「這樣鋪天蓋地指控他好嗎？」

立法院今日針對「鉅額現金提領或以及意圖規避洗錢防制」的議題邀請相關部會進行專案報告。有媒體報導，蔡碧仲4日曾表示，陳明文妻子分次提領，未達特定金額，沒有通報的問題，並指「很多人也在規避通報」。外界質疑，蔡碧仲這一席話護航陳明文。

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對此，蔡碧仲今日受訪時否認接受媒體或者平面媒體報導，且表示「這樣鋪天蓋地指控是真的好嗎？」，蔡碧仲也強調澄清，這真的不是事實，他說在法務部茶敘之前事情還沒發生、也沒人問過他。

而國民黨立委曾銘宗針對此事質詢蔡碧仲時，雙方也起了口角，蔡碧仲大聲說「請不要辱罵官員，每個公務人員」、「每個人都是為人父、為人祖父，應該給予尊重」。另外，針對曾銘宗以及國民黨立委費鴻泰等人質詢，蔡碧仲說，質詢者一定要有所本，如果只會作文章，全國老百姓都在看，是非自有公斷。

蔡碧仲說，記者要有根據，在什麼時間什麼地點，是哪一個記者來訪問，才能夠根據這部份說我有公開的表示，若都沒有根據事實，大家就人云亦云的指控，這樣好嗎？