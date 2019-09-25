　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

否認幫陳明文300萬元案護航　蔡碧仲：「誰說的？」「不要污辱公務人員」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼法務部政務次長蔡碧仲，回應陳明文案。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部政務次長蔡碧仲。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳靜君／台北報導

民進黨立委陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金，針對外界質疑法務部政務次長蔡碧仲對陳明文的「三百萬元現金」事件護航。蔡碧仲今（25）日否認有說過，並且「這是誰說的」、「這樣鋪天蓋地指控他好嗎？」

立法院今日針對「鉅額現金提領或以及意圖規避洗錢防制」的議題邀請相關部會進行專案報告。有媒體報導，蔡碧仲4日曾表示，陳明文妻子分次提領，未達特定金額，沒有通報的問題，並指「很多人也在規避通報」。外界質疑，蔡碧仲這一席話護航陳明文。

請繼續往下閱讀...

對此，蔡碧仲今日受訪時否認接受媒體或者平面媒體報導，且表示「這樣鋪天蓋地指控是真的好嗎？」，蔡碧仲也強調澄清，這真的不是事實，他說在法務部茶敘之前事情還沒發生、也沒人問過他。

而國民黨立委曾銘宗針對此事質詢蔡碧仲時，雙方也起了口角，蔡碧仲大聲說「請不要辱罵官員，每個公務人員」、「每個人都是為人父、為人祖父，應該給予尊重」。另外，針對曾銘宗以及國民黨立委費鴻泰等人質詢，蔡碧仲說，質詢者一定要有所本，如果只會作文章，全國老百姓都在看，是非自有公斷。

蔡碧仲說，記者要有根據，在什麼時間什麼地點，是哪一個記者來訪問，才能夠根據這部份說我有公開的表示，若都沒有根據事實，大家就人云亦云的指控，這樣好嗎？

ET快訊
藍營學者蔡金樹赴陸失蹤1年　國台辦：涉危害國安被依法審查
子宮破20cm嬰死母危！醫喊「我不是神」家屬斥：不敢讓她知道
單親辣媽嫁2週被軟禁　Google才知「老公結5次婚」2女友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

一條都不能少！私菸案補破網　海關查未扣押菸品212條流向

否認幫陳明文300萬元案護航　蔡碧仲：「誰說的？」「不要污辱公務人員」

大立光家族爆大量轉讓持股　早盤承壓小跌

韓式料理餐廳龍頭豆府今掛牌　盤中漲幅18%上演蜜月行情

大立光轉讓持股　法人：非擔憂公司經營賣股、股價影響有限

華映、綠能接連下市解散　王光祥砲轟大同董事會

快訊／吹哨者張晋源被停職　顧立雄：會請永豐金來說明

美股那斯達克跌1.4%失守8千點　台指期開盤下跌40點

股王大立光今開盤跌逾1%　台股開盤跌破10,900點

拒做井底之蛙！吳柏翰加入永慶不動產　年度業績翻倍成長

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

否認幫陳明文300萬元案護航　蔡碧仲：「誰說的？」「不要污辱公務人員」

大立光家族爆大量轉讓持股　早盤承壓小跌

韓式料理餐廳龍頭豆府今掛牌　盤中漲幅18%上演蜜月行情

大立光轉讓持股　法人：非擔憂公司經營賣股、股價影響有限

華映、綠能接連下市解散　王光祥砲轟大同董事會

快訊／吹哨者張晋源被停職　顧立雄：會請永豐金來說明

美股那斯達克跌1.4%失守8千點　台指期開盤下跌40點

股王大立光今開盤跌逾1%　台股開盤跌破10,900點

拒做井底之蛙！吳柏翰加入永慶不動產　年度業績翻倍成長

杜英宗用「大爆炸」決心推動南山換系統　尹衍樑投資重傷害

華航私菸案檢討！立委提「民營化時間到了」　林佳龍：認同

公鹿遭5萬美元罰款　因總管公開說要給字母哥頂薪

侯友宜把蘇巧慧當假想敵？蘇貞昌笑：她還很嫩

台南市財政自主率偏低短收 黃偉哲：積極思考開源計畫

豬肉商進58萬椰子暗藏億元「海洛因磚」　柯P瞪大眼：這一塊要2百萬？

婉拒郭董金援　柯文哲：不贊成拿錢打昂貴的選舉

IKEA、京站商場帶動小碧潭起死回生　大樓均價站穩5字頭

全台首間原民實小推手是他　博屋瑪國小校長教打獵、醃肉獲「師鐸獎」

台鐵國慶車票「狂銷35萬張」　9／27釋出未取車票還有機會

佔地52公頃鐵道迷最愛！9成民意盼「楊梅富岡機廠」發展觀光

財經熱門新聞

杜英宗用「大爆炸」決心推動南山..

南山上演「老蔣拉小蔣」大戲

高雄水質評比敬陪末座？台水：檢..

影／35%民眾認為買房地產最安..

陸潮牌服飾4年關店上千家　市值..

大立光家族轉讓持股　林恩平仍握..

投資獨身貴族虧損　董座3年不得..

歐元匯價創27個月以來新低　換..

台灣首例瞬間流量600萬！Go..

德商來台投資141億拚風電　雲..

金馬澎有福了！長榮航旗下長汎推..

日圓便宜了　專家教你聰明換匯

永豐金吹哨者被停職、照領薪資

私菸不翼而飛？　海關查證中

更多熱門

相關新聞

高鐵南延股價跌曾銘宗嗆告　蘇貞昌妙回

行政院長蘇貞昌日前宣布高鐵將南延屏東，國民黨立委曾銘宗20日質詢時問蘇貞昌，此消息一出台灣高鐵公司股價開始下跌，近八萬名股東究竟要向行政院還是交通部求償？蘇貞昌則回應，尊重曾銘宗在財務上的專業，但以他法律上的專業來看，「你要告是告不贏的」。

遭批護航　蔡碧仲回應陳明文案

蔡碧仲護航陳明文…陳宜民揭兩人早「關係匪淺」

陳菊提告國民黨團　要求韓國瑜勿抹黑氣爆善款

國民黨團拋立法催生千億青創基金

關鍵字：

法務部次長蔡碧仲曾銘宗

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

韓國瑜嗆「挖石油誰說的？」　中油打臉了

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面