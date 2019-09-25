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台鐵國慶車票「狂銷35萬張」　9／27釋出未取車票還有機會

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自強號,火車,月台,台中火車站,新站,台鐵（圖／記者季相儒攝）

▲熱門時段東、西幹線及南迴線長途自強號座位均已售完。（資料圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

國慶4天連假即將到來，台鐵加開205班加班車，今日凌晨開賣，截至上午9點時，已完成21萬6740筆訂票、賣出35萬350張車票，熱門時段東、西幹線及南迴線長途自強號座位均已售完，讓不少守候在電腦前的網友哀號連連。台鐵提醒，已訂票民眾務必於26日完成付款、取票，逾期未取車票，將於27日上午9時重新釋出供民眾訂票。

據台鐵統計，東部幹線台北往花蓮、台東方向，自10月9日上午10時至10月10日晚間10時，長途自強號包含普悠瑪號和太魯閣號等座位已售完；台東、花蓮往台北方向，自10月13日上午7時以後長途自強號座位已售完。

請繼續往下閱讀...

西部幹線車票台北往高雄方向，自10月9日中午12時至10月10日傍晚5時，長途自強號座位已售完；高雄往台北方向，自10月13日上午8時以後長途自強號座位已售完。

南迴線車票高雄往台東方向，自10月9日下午3時至10月10日晚間6時，長途自強號座位已售完；台東往高雄方向自10月13日上午9時以後，長途自強號座位已售完。

其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。台鐵說，成功訂票旅客，務必於2日內至台鐵局各電腦售票車站、郵局、四大超商取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於9月27日上午9點重新釋出供民眾訂票；提醒民眾因隨時有退、換票情形，詳細餘票可至台鐵局官網，利用剩餘座位查詢功能查詢。

另外，10月9日至10月13日東部幹線還有6班實名制列車，將於9月26日0點起開放今年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣的現住人口，及國民身分證統一開頭U或V及其配偶與直系血親1親的民眾，透過網路訂購實名制列車車票。

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