倒數3天！單身、婚育租金補貼抓緊6申請小撇步　最高可領5000元

▲單身婚育租金補貼申請倒數3天。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者呂欣玫／綜合報導

單身婚育租金補貼申請倒數3天！內政部為減輕租屋青年負擔，9月2日起開辦單身青年及婚育家庭租金補貼，主要補助對象為20至40歲單身青年、2年內新婚家庭，以及育有未成年子女（含胎兒）家庭，依身分及地區每月可領2600元至5000元不等，申請期限為9月27日，有需求的民眾記得把握最後機會。

內政部提醒，想申請的民眾可以注意6個小撇步，包括24小時線上申請、同一門牌可多戶申請、單身青年分戶籍可委託辦理、就業單身青年可跨縣市租屋、青年學子也可申請、房客可申請第二類建物謄本並主張遷入戶籍及報稅。

內政部表示，若最後申請戶數，未超過計畫戶數2.4萬戶，符合資格者皆可獲得租金補貼，但申請戶數超過計畫戶數時，將採評點制度，直轄市、縣（市）政府會依評點基準表評分，按分數排序後，由高分者優先補貼，與申請遞件時間無關，審查結果預計於11月底出爐，屆時直轄市、縣（市）政府會陸續通知及撥款。

內政部指出，如符合申請條件且有需求者，請儘速洽租賃所在地的地方政府申請辦理，不便臨櫃辦理者，也可採郵寄方式，或利用單身婚育租金補貼網站線上申請。如有申請資格與相關疑問，可至內政部營建署網站首頁右側「單身及婚育租金補貼專區」查詢，或撥打諮詢專線02-7709-8801，服務時間至10月14日，周一至周五早上8時至下午6時，都有專人接聽。

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