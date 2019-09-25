佔地52公頃鐵道迷最愛！9成民意盼「楊梅富岡機廠」發展觀光



▲國定古蹟「台北機廠」將轉型為「國家鐵道博物館」。（圖／原台北機廠總辦公室入口，文化部提供）



記者林育綾／台北報導

國定古蹟「台北機廠」即將在2026年成為亞洲最大「國家鐵道博物館」，受到各界期待，不過今（25）日有委員吳志揚提到，文化部是不是忘了佔地52公頃的「楊梅富岡機廠」，他表示9成民意盼望該機廠能充分利用、發展觀光文化，能否將其納入國家鐵道博物館的一部分？文化部長鄭麗君則回應，認同發展觀光的想法，但富岡機廠目前還肩負修復廠實際功能，或許不一定是納入，但可以進一步研議豐富文化觀光的部分。



▲委員提出「富岡機廠」能否納入國家鐵道博物館？（圖／翻攝自維基百科，台鐵富岡車輛基地，北湖火車站順行方向鐵軌）

「台北機廠」在2012年底遷移至桃園富岡基地後，原址則停止運作閒置，2015年4月公告為「國定古蹟」，2017年文化部成立「國家鐵道博物館籌備小組」啟動活化轉型計畫，展開多項的前期籌建作業；今年8月「國家鐵道博物館籌備處」獲行政院正式核定設立，展開多項工作，預計在2026年成為亞洲最大「活的」國家鐵道博物館。

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▲台北機廠原址，2026年將成為亞洲最大「活的」國家鐵道博物館。（圖／記者林育綾攝）

不過今（25）日委員吳志揚特別提出，「文化部要發展國家鐵道博物館，是不是忘了楊梅富岡機廠？」他表示，富岡機廠佔地52公頃，是亞洲最大的機廠，所有級別的火車都可以修復，也是鐵道迷矚目的「火車醫院」。

吳志揚提到，目前「國家鐵道博物館」的計劃只著重在原台北機廠，富岡機廠有沒有可能納入？他也說，經過調查有高達9成民意，期望文化部能充分利用富岡機廠，發展觀光及文化。

文化部長鄭麗君回應，認同委員提到要發展觀光功能，不過台北機廠是由於完全閒置，而富岡機廠目前還身負修復廠的功能，因此不一定是要納入；或許在未來國家鐵道博物館成立後，可以相互支持，在富岡機廠豐富文化觀光的部分，將會進一步研議。



▲台北機廠目前閒置、沒有身負修復廠功能，文化部認為最適合發展為國家鐵道博物館。（圖／記者林育綾攝）

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