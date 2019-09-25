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文化大學連儂牆剛貼！　陸生深夜撕光「雙方爆衝突」港生跌落

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▲文化大學連儂牆爆發衝突（圖／翻攝自YouTube／吳明峯）

▲文化大學連儂牆爆發衝突。（圖／翻攝自PTT／ TenbeensWu）

記者劉亭／綜合報導

香港反送中風波持續延燒，台灣也有學生發起聲援活動。文化大學24日深夜有學生張貼連儂牆，之後卻被數名大陸學生撕毀海報，雙方隨後爆發衝突，現場疑似有學生摔倒。目前學校與警方已介入調查處裡。

一名帳號為TenbeensWu （薇子）的網友於PTT 發文表示，大約晚間10時許挺港學生在仇人坡腳 （敦煌書局旁）張貼連儂牆，活動事先已獲學生會核准，數小時後卻有大陸學生過來進行破壞。

請繼續往下閱讀...

原PO又指出，一開始主辦單位並沒有阻止，但之後有１名香港女生從高處摔下去，連帶另１名香港女生也跌倒，雙方因此爆發衝突。之後牆上的文宣都被撕下，地上全是被揉爛的文宣。

▲文化大學連儂牆爆發衝突。（圖／翻攝自PTT／ TenbeensWu）

對於昨晚至今天凌晨發生在文大校園附近的港陸學生衝突事件，文化大學回應，近日其他大學陸續發生類似事件，文大對於類似事件發生在文大校園周遭深感遺憾，亦盼未來勿再發生。

文大表示，保障學生受教權益，尊重師生多元表意及學術自由，以及期盼政治敏感事務勿進入校園影響學習環境，均為文大所重視。因此，關於這起事件，文大校方亦將秉持上述三原則處理，並致力在其中尋求平衡點。

▲文化大學連儂牆爆發衝突。（圖／翻攝自PTT／ TenbeensWu）

文大表示，根據現場影像及警方初步調查，目前傾向是學生之間為張貼字條與否而起的衝突。由於全案正由警方調查中，文大尊重警方之調查結果。

文大呼籲，希望未來校園勿再發生類似衝突事件，亦將傾力撫平相關學生的情緒。文大也藉此嚴正聲明，文大不會允許學校發生任何肢體衝突事件。未來若有師生涉及經警方調查確實之肢體衝突等違法行為，會依校規盡速處理。

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