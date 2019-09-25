你是忘記了，還是根本沒念？教育部搭《返校》潮秀「經典必考題」



▲教育部搭《返校》潮，新貼文造成網友轟動。（圖／取自教育部粉絲團）

記者林妤柔／綜合報導

「你是忘記了，還是害怕想起來？」這句出自《返校》的經典台詞，可說是近日最熱門，成為許多粉絲團、名人的創作來源。教育部就以此改編為《還校》，把經典台詞改寫「你是忘記了，還是根本沒念？」還附上26題學生一看就想起當時恐懼的考題，立刻引發網友討論。

教育部特意在教師節前夕發文，除了要大家感謝老師之外，也要一同跟老師懺悔，說：「對不起，你教我們的，都忘光了。」短時間內便破萬讚，一共有六百多條留言回應，話題性十足。

教育部表示，現在的教育已經跟以前不一樣了，像108課綱增加很多選修課，教學的主體從老師改成學生，讓學生選他們想學的課程，激發學習熱情。還新增探究與實作課程，培養學生發掘問題、思考問題及解決問題的能力和態度，學到的東西都會深刻記在腦海裡，「108課綱，讓學生所學的，不再還給學校。」

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為了引起學生和畢業生的共鳴，教育部秀出26題就學期間必寫過的經典考古題。國文題引用經典文章〈雅量〉、〈背影〉、〈木蘭詩〉等文章，問「在〈雅量〉一文中，作者的朋友們認為衣料最像哪些衣物？」填答率相當高，留言中也有人分享，作者想表達的和國文老師認為作者想表達的根本差很大！

數學題則考學生最頭痛的排列組合和三角函數，問「『庭院深深深幾許』使其中3個『深』字不完全連在一起，有幾種排列組合排列組合？」令網友崩潰喊「數學不會就是不會！」，或是留言「 宜家家居新店店」、「我是范范范瑋琪」等。文章熱門到連中華民國財政部都留言：「我知道有720種排列可能，但是庭院為什麼會這麼深？」令網友笑回：「財政部守備範圍也太遠」、「財政部要算錢，數學不好怎麼行？」相當逗趣。