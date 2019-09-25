大立光家族爆大量轉讓持股　早盤承壓小跌

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

股王大立光（3008）受到昨日大股東申讓持股1萬237張影響，今（25）日暫緩至9點2分開盤；此外，受到美股四大指數下跌，大立光也難擋大盤壓力，開盤4175元開出，跌55元、約1%；隨後多空交戰，跌幅收斂至0.7%、跌30元，早盤在4210元上下震盪。

美國政治動盪再起，美國眾議院川普將面臨眾議院彈劾調查，川普更於聯合國大會上抨擊中國大陸政府，引起道瓊下跌142.22點、收26807.77點，大立光開盤難擋大盤跌勢，此外昨日大股東大量申讓持股，股價因此承壓。

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大立光大股東林耀英家族，昨（24）日申報持股轉讓計1萬237張、包括大立光董事長林恩舟2860張、林恩舟配偶2479張、大立光執行長林恩平3379張、大立光創辦人林耀英1526張，依大立光今日收盤價4240元計算，總市值達434億元。

大立光四大股東持股轉讓至家族公司石安公司，大立光表示，石安公司目前處於籌備階段，一切都依法令規。

根據公開資訊觀測站揭露，有效轉讓期間為9月24日至9月26日，申報轉讓後，四大股東僅剩下林恩舟和林恩平手中仍有持股，分別為540張及8000張；而家族公司石安股份有限公司的籌備處代表人為林恩舟。

大立光於去年就開始轉讓家族持股。林恩平表示，申報轉讓持股是父親林耀英的意思，目的是希望兒子不要因為領高額股息，而不認真工作。

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