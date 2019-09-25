淨化139縣道！　彰化警2天抓52件重機改裝+無照駕駛

▲警方淨化139縣道2天抓52件違規改裝車及無照。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

淨化139線，警方大執法！彰化縣警局利用21及22日周休假期，在139縣道大彰路展開攔查勤務成果豐碩，共計告發無照駕駛28件、改裝車24件，雖然沿線設置交通桿，也加強測速照相取締，但仍有競速出現，未來也將不定時投入警力實施全面重機車攔檢勤務，希望能遏止重機車集體競駛或不當駕車行為。

▲139縣道警方攔查。

彰化縣縣道139線山區路段景觀優美，例假日經常吸引許多大型重機車騎士成群結隊到此一遊，為避免重機車隊聚集，易引發競駛、競速等危險駕駛行為，彰化縣警察局在例假日均有編排在該路段加強巡邏及攔檢勤務，而上週六、日警方更投入警力實施全面重機車攔檢勤務，希望能遏止重機車集體競駛或不當駕車行為，造成其他用路人的反感。

▲警方抓重機改裝。

彰化縣警察局連續2天針對縣道139線規劃防制危險駕車攔檢勤務，結合交通隊、轄區彰化警察分局及彰化監理站等計出動警力24名、監理稽查人員2名，組成聯合稽查小組，在縣道139線連續彎道19.8公里處往芬園方向及螢光橋22公里處前往彰化市方向設置2組攔檢點，主要針對改裝重機車、無照駕駛等違規加強攔查取締，2天勤務執行成果豐碩，計吿發無照駕駛28件、越級駕駛及號牌違規3件、變更改裝原有設備車體24件，另外對於改裝車輛現場拍照後，再函監理機關辦理車輛檢驗計有30輛。

▲警方淨化139縣道抓52件違規改裝車及無照。

彰化交通隊魏顯驊隊長表示，本縣已透過道路交通安全聯席會報機制於該路段易肇事地點設置交通桿，執法方面也不定時、不定點加強測速照相取締，路段的交通事故雖然已有效降低，但是民眾對於縣道139線假日重機車隊聚集，也會有影響行車安全的疑慮，本次實施聯合稽查強化攔檢勤務，主要展現警方強力執法的決心，遏阻車隊前來競技、競駛危險駕車風氣，警察局與轄區分局將持續執法作為，給民眾一條美麗又安全的139線。

這次警方強力的執法作為，在各個車隊相關的網路社群也引起熱烈的討論，在此也呼籲車友們道路上不是競技的場所，不當的駕車行為易導致事故發生，也危害其他用路人安全；既然是景觀道路，更應該放慢車速，體驗沿途的風光，共同維護道路交通安全，提升遊憩的品質。

►腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

►產婦子宮破裂命危！男嬰「臉色發黑」亡 家屬怒圍醫院撒冥紙

►連千毅臉書根本黑道百科！ 「合照過的挫咧等」被收押來不及刪