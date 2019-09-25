男蟲扮醫師性侵黑幫大哥16歲孫女！江湖追殺令齊出…檢警搶先抓人保他命

▲沈姓男子網誘16歲的大哥孫女見面性侵，因此遭黑道下追殺令。（示意圖／取自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北沈姓男子在網路冒充是知名醫院婦產科醫師，誘騙16歲少女交往並趁機發生性關係，之後持裸照要脅少女繼續配合；沒想到這名少女是已故黑道大哥的孫女，少女母親得知後帶少女報警，事情在道上傳出來，叔姪輩下追殺令要把沈男找出來，不過檢警早一步逮捕沈男並聲押獲准，台北地檢署25日依妨害性自主罪嫌將沈男起訴。

檢警調查，30多歲的沈男2018年間開始用化名自稱上臉書，假冒是知名醫院婦產科醫生，聯繫上16歲的被害少女，少女相信沈男的背景，相約見面並發生了性關係，之後沈男揚言與黑白兩道關係都很好，以公布裸照要脅少女繼續配合外出上床。

沈男萬萬沒想到，少女其實是已故黑道大哥的孫女，當少女母親得知少女遭性侵恐嚇的事情，立刻帶少女去報警；而事情傳出後，道上兄弟氣得要找沈男，不過沈男在8月分先被檢警找到，並找出沈男握有的少女裸照，以有逃亡之虞向法院聲押獲准。

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