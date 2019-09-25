韓式料理餐廳龍頭豆府今掛牌　盤中漲幅18%上演蜜月行情

▲觀光股添新兵！台灣韓式料理餐廳龍頭「豆府」集團今（25）日掛牌上櫃。圖為豆府集團董事長吳柏勳。（圖／豆府提供）

記者林淑慧／台北報導

觀光股添新兵！台灣韓式料理餐廳龍頭「豆府」集團今（25）日以每股承銷價105元掛牌上櫃，早盤股價最高衝到122.5元，股價一度逼近124元大關，最高漲幅逾18%，上演蜜月行情。

豆府集團董事長吳柏勳表示，集團將跨出韓系餐飲領域，推出越南河粉、泰式河粉與台灣牛肉麵品牌，今年底在台店數上看45家，挹注營運動能可期。

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豆府股份有限公司成立於2008年，實收資本額為1.6億元，增資後股本將增加至 1.89 億元，豆府以專注經營韓式料理餐廳為集團發展策略，目前全台共有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房等4個品牌，共有38家據點，包括涓豆腐18家、北村豆腐家9家、韓姜熙的小廚房6家、銅盤5家。

輔導券商、福邦證券董事長林火燈表示，豆府集團聚注單一菜系，掌握「韓流食尚」趨勢切入市場，再以多品牌、多業態與多價位同步拓點，也發展為餐飲平台搶進國際市場，持續墊高競爭門檻，對其未來營運表現深具信心。

展望下半年，吳柏勳表示，將持續優化既有的品牌，追求集團業績穩定且持續的成長深化在台布局；更將跨足非韓式料理異國料理，多角化經營策略來擴大營運的規模，預計10月中旬在台開立第一間非韓料理，引進越南百年河粉品牌─飛機河粉。

豆府集團也規劃引進米其林泰式炒河粉、以及開發台灣五星主廚牛肉麵，為餐飲市場注入全新美食饗宴，全新品牌的注入對豆府來說是重要的機會點，將有助集團業績提升。

另外，豆府公司也放眼海外市場，今年初「GOTCHICKEN」炸雞品牌首店已在越南胡志明市開業，將持續尋求展店機會，朝國際化連鎖餐飲集團邁進。

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