派出所前撞車不停...他300m後再衝賓士！滿地碎片釀5傷　肇逃男躺醫院插管

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄24日深夜發生一起連撞車禍！一名黃姓男駕駛開著白色自小客車，行經左營派出所後，先與一輛機車發生擦撞，他見狀並未停車處理，又在300公尺外，再度擦撞另一輛機車，接著猛撞上正在停等紅燈的白色賓士，當場車輛零件噴飛，事故現場滿目瘡痍，共釀成5人受傷，目前黃男正在插管治療中。

▲▼高雄24日深夜發生一起嚴重車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

根據警方調查，黃男24日深夜10時40分許，開車從左營區進學路右轉往左營大路行駛不久後，先是與56歲的方姓女騎士發生擦撞，孰料，他竟沒有停車處理，反倒繼續前行，才開了約300公尺，又在左營大路、元帝路口擦撞64歲黃姓女騎士。

但這還沒完，黃男接著撞上在對向停等紅燈的白色賓士，造成35歲楊姓賓士駕駛當場右手骨折，而坐在副駕駛座的30歲楊男堂弟則是頭部縫了6針，現場一片瘡痍，觸目可及皆是車體零件碎片，相當嚇人。

整起事件一共造成5人受傷！除了賓士堂兄弟以外，還導致方姓女騎士左手擦傷，黃姓女騎士頭、身體多處痠痛，至於肇事黃男則仍在插管治療中。詳細事故發生原因及經過，有待黃男意識清楚後，接受警方製作筆錄詢問釐清。

▲▼黃男車頭全撞爛，前擋風玻璃也碎裂。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

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