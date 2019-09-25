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鑰匙沒拔車門遭反鎖找不到鎖匠　警CALL幫手神救援

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▲里港警分局三地門分駐所所長謝志航找到鎖匠替謝姓遊客打開門，讓他很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局三地門分駐所所長謝志航找到鎖匠替謝姓遊客打開門，讓他很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市謝姓遊客駕駛自小客車到三地門旅遊，不慎將汽車鑰匙反鎖在汽車內，打不開車門，由於適逢假日，找不到鎖匠協助，相當著急，求助警方，屏東縣里港警分局員警獲報，鍥而不捨，終於連絡到吳姓鎖匠前來協助，順利打開車門，開車返家，對警方熱心幫忙，感激不已。

里港警分局三地門分駐所所長謝志航於20日早上11時許，接獲謝姓遊客到所請求協助，稱因不慎將汽車鑰匙反鎖在汽車內，導致無法開啟車門。謝所長聯絡電話簿內數名鎖匠，都因假日而休息，謝所長鍥而不捨，多方打聽，終於找到內埔鄉1名吳姓鎖匠願意前來，在吳姓鎖匠解開車鎖時，讓謝姓車主當下鬆一口氣，高興的豎起大拇直呼「讚」。

謝姓遊客說，利用假日到三地門鄉遊玩，因一時疏忽大意，不慎將汽車鑰匙反鎖在汽車內導致無法開啟車門，當時不知道要找誰幫忙，內心很焦急，看到鄉公所旁有一間派出所，才急忙地到派出所請警察協助。

謝所長還不忘提醒他，離開車子時要記得將鑰匙拔掉，否則被有心人士盯上，愛車被偷的話就得不償失了。他表示，一定會把警察先生貼心的提醒放在心裡，並說若沒有警察及時救援，還不知道該如何面對當時尷尬的局面，更直說三地門的警察服務真是棒！

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