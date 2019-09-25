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韓國瑜避答議會總質詢是否請假　勉強只說：好…我們一定會全力配合

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▲高雄市長韓國瑜拜會民進黨團 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜聽問題時表情都顯得有些嚴肅。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會第三屆第二次定期大會25日開幕，高雄市長韓國瑜先到無黨團、民進黨團及國民黨團拜會，而民進黨團針對韓國瑜接下來是否會在總質詢期間請假，韓國瑜顯得尷尬，對於問題並無正面回應，不過被問到石油問題，韓國瑜強調「高市府沒有能力去開採石油，這是常識問題」。

▲高雄市長韓國瑜拜會民進黨團 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜拜會民進黨團。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜依照慣例，在議會宣布開幕前，到各黨團拜會，民進黨團由總召韓賜村、書記長林智鴻接待，韓賜村先表示許多議員關心韓國瑜在此會期是否能如期能接受質詢，由於總統大選剩沒幾個月，這段時間怎麼來議會備詢，不過韓國瑜尷尬的笑了幾下，林智鴻則在一旁說是否為預留伏筆，有可能會請假？韓國瑜顯得很勉強只說「好…我們一定會全力配合，民進黨團要求市府單位會全力配合」。

另外，針對日前民進黨市議員高閔琳提問韓「挖石油的預算到底編在哪裡」，結果韓國瑜反問「挖石油是誰講的？」，林智鴻則當場追問韓國瑜說「當下是否短暫失憶？」，不過韓國瑜再次強調「石油是中央政策，只是我們在想高雄財政困難，才想到太平島屬於高雄，幾個前提，石油是中央、行政院要同意、周邊國家探勘後同意，如果開採不要忘高雄，高雄市政府沒有能力去開採石油，這是個常識問題，不是知識問題，市府沒那個能力資金設備」。

林智鴻追問所以挖石油是不是你講的？韓國瑜再次重複說「我有幾個前提，不是高雄市府開採石油，這點很重要」。

最後韓國瑜也品嘗起綠營事先準備好芭樂、飲料，韓國瑜也開心接受、還拉著一旁的副市長葉匡時一起吃，笑說要快點吃，不然敬酒不吃會吃罰酒，氣氛變得緩和許多。

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