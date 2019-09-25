工人根本隱藏富豪！狗眼女嗆「下賤奴隸」遭洗版　他曝真實力：掏千萬現金買地蓋屋

▲工人累趴躺地！網曝辛酸照嘆「尊嚴被現實磨光」 她一見秒嗆：只是下賤奴隸。（圖／翻攝爆怨公社）

記者葉國吏／綜合報導

日前有一名男網友PO出2張「工人躺木板休息」照片，被一名女網友嗆「工人需要什麼尊嚴，他們就是一群供社會大眾使用的下賤奴隸」，引發網友怒火。另有一位網友發文透露，別瞧不起這些工人，他們很多都是隱藏富豪，而且購地、蓋房都是用現鈔。

▶︎工人累趴躺地！網曝辛酸照嘆「尊嚴被現實磨光」 她一見秒嗆：只是下賤奴隸



一名男網友日前在臉書社團《爆怨公社》分享了2張照片寫道，「多少師傅都曾經這樣...知識、技術、專業算什麼，只要有工作就好了，尊嚴，已經被現實的生活環境磨光了！」而這篇文章事後也被媒體報導，引起社會大眾關注。

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▲女網友一見這篇文章一出，竟留言怒嗆「他們就是一群供社會大眾使用的下賤奴隸」，惹怒大批網友。（圖／翻攝爆怨公社）

不過一位女網友看到這兩張照片絲毫不以為然，直接留言嗆「工人需要什麼尊嚴，他們就是一群供社會大眾使用的下賤奴隸，尊嚴對他們來說太高貴，他們也擁有不起，我實話實說」。引爆眾人怒火，而這位女網友也慘遭網友洗版。

▲網友透露很多工人都是隱藏富豪。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不過有人透露，其實這種工人都是技術活，很多人都是隸屬於公司底下，享有勞健保、退休金、勞退6％的優惠，日薪2500-3500左右，一個月基本上不含加班費都領至少6萬元。網友透露，之前一位50多歲的同事，為了替新婚兒子減輕負擔，直接掏出1000萬現金買地蓋屋，還說「剩下的叫兒子自己去貸款，要給小孩一些壓力」。

網友說，千萬不要狗眼看人低，很多工人的身價都破千萬「很多營造業老闆，都是工人出生的。評判別人之前，麻煩先照照鏡子。」

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