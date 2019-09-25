韓國瑜危險！雷倩籲郭台銘陣營發言要節制　否則重蹈2004廢票聯盟覆轍

▲雷倩接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

距離2020總統大選剩下3個多月的時間，鴻海集團創辦人郭台銘退黨又退出選戰後，傷及國民黨總統參選人韓國瑜的整合力量。對此，國民黨前立委、婦聯會主委雷倩25日在廣播節目中表示，郭台銘雖表態不參選，但他仍留在選戰中「有很大的問題」，而韓國瑜在選戰中，缺乏前線防線是很危險的。

雷倩觀察，韓國瑜面對爭議事件時「為何總是自己在第一線解答」，她認為，韓國瑜缺乏前線防線，「韓前面沒有第一線，他自己是個孤軍深入的領袖，是很危險的」。

雷倩指出，韓國瑜在去年九合一大選成功的原因是，「他拉起由人民直接支持的戰線」，但「到了總統選戰就太單薄了點」，應該要慢慢建立他的防線。

雷倩表示，郭台銘雖然沒有自己發言，但「還有很多投靠他的年輕人，繼續在以郭陣營說話」，還有很多名嘴，用不堪入耳的字眼罵韓粉，從過去的選戰中「有看過哪個陣營去罵支持者嗎？這就是不尋常」。

雷倩分析，這些罵韓粉的聲音是希望造成「寒蟬效應」，但相對會讓不挺韓的人產生嫌惡，或讓原本郭的支持者有「認知失血」，意旨「我選擇兩個很接近的東西時，會希望我選的東西，越想他越好，不選的東西越想他越壞」，這跟過去2004年的選舉會出現相似的地方，大家想下架扁政府，然後大家投廢票，不過當時陳水扁抨擊的是對手的支持者。

雷倩擔心，在郭台銘身邊出謀劃策者「偷掉這次選舉」，除了呼籲韓國瑜需要回來做自己，同時希望郭台銘陣營需更節制，才能帶動下架民進黨的風潮，否則恐會重蹈2004年廢票聯盟覆轍。

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