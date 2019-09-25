數位身分證個資比現行紙本少　徐國勇澄清：生產履歷絕無追蹤功能

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對新版「數位身分識別證」（New e-ID）引發資安疑慮，內政部長徐國勇25日受訪時強調「絕對沒有追蹤功能」，若開啟自然人憑證功能，也不會追蹤用途，此外，新版數位身分證已將卡片個資「最小化」，公開個資從11項減至5項，晶片內資料不多於現行紙本身分證。

行政院拍板將於2020年10月換發「數位身分識別證」（New e-ID），不過，新版身分證卻不斷遭到質疑，政府利用數位身分證監控人民，恐有資安疑慮。

徐國勇25日出席立法院內政委員會針對「新式數位身分證」進行專案報告，並備質詢，會前受訪時針對新式身分證的資安做出說明。

徐國勇表示，新版身分證絕對沒有追蹤功能，並解釋中央印製廠在印製卡片時，會在每一張卡片註明生產履歷，例如印了多少張卡片出來，印製卡片序號進行追蹤，而每張卡片進來時需要做相關查核，要先「洗卡」，把卡片變成完全空白。如果遺失或竊盜，只要知道序號就可以鎖卡或追查，強調絕對沒有追蹤人民使用身分證的機制，現在不會，以後也絕對不會。

徐國勇說，如果使用自然人憑證功能也沒有這些機制，內政部並不會知道人民的自然人憑證是用來報稅還是做什麼，我們不收集這些資料，也不分析這些資料，新版身分證也是這樣，強調只是在製作過程中印製生產履歷。

根據內政部書面報告指出，新版數位身分證已將卡片個資「最小化」，公開個資降至最低，由現行11項減為姓名、國民身分證統一編號、出生日期、結婚狀態及相片等5項，晶片內資料不多於現行紙本身分證。