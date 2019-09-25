iPhone 11系列「耀光」嚴重　拍照時「鬼影」滿天飛

▲iPhone 11系列新機拍照時出現嚴重耀光問題。（圖／記者邱倢芯攝）



記者邱倢芯／台北報導

有不少iPhone 11系列新機的使用者指出，拍照時畫面上總會出現斑光、鬼影，更嚴重的狀況下，拿著手機對著夜晚的發亮招牌拍攝，招牌上的字還會直接反射到夜空上，這樣的問題讓人不免懷疑，這次iPhone所採用的鏡頭模組到底出了什麼問題？

根據PTT iOS版上有多篇貼文皆指出，使用iPhone 11系列新機進行夜晚拍攝時，夜空上會出現一點一點的斑光，如果是位處於街燈較密集的地方，天空上的斑光就會像是螢火蟲滿天飛舞；最誇張的是，如果拿著手機對著LED招牌拍攝，會發現畫面中出現了兩個LED招牌，另外一個還是顛倒過來的。

《ETtoday新聞雲》記者也實際以iPhone 11 Pro Max測試，發現在低光源的環境下拿著手機對著光線較強烈的地方拍攝，的確會出現如鬼影一般的情況；且不僅是在低光源環境對著強烈光源拍攝時會有如此的現象，在日間拍攝時，如果手機是對著太陽的方向拍攝，在畫面的某些地方一樣會出現一點一點的斑光。

▲▼在低光源的環境下，使用iPhone 11 Pro Max直接對著桌燈拍攝，牆上會出現另一個明顯的複製「鬼影」（上圖）；而在日間拍攝的狀況下，對著太陽拍攝，則是會出現一點一點的斑光（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，會出現耀光的情況，是因為光線多次折射、反射、繞射到手機鏡頭內，以至於鏡頭模組與感光元件間出現耀光的狀況。且記者以他廠的手機進行相同的測試，也出現差不多的狀況，只不過狀況並沒有iPhone 11 Pro Max嚴重；一直以來，大多數的廠商都會使用鏡頭鍍膜的方式來減緩這樣的情況。

▼記者也實際使用他廠的手機在低光源環境下對著強光拍攝，雖然也出現耀光情況，但是並沒有iPhone 11 Pro Max來得嚴重。（圖／記者邱倢芯攝）

不過對於iPhone 11系列耀光嚴重的情況，iOS版上則是罵聲連連，不少人認為這一代的iPhone耀光狀況特別嚴重，並猜測Apple是不是連鏡頭模組都要「Cost Down」。