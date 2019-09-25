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館長挺全運會「豪捐100萬贊助」！發文卻說「對不起」：委屈我自己吞

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▲▼ 館長捐錢贊助全運會 。（圖／翻攝自館長臉書）

▲ 館長捐錢贊助2019全運會 。（圖／翻攝自館長臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

2019年全國運動會（全運會）將在10月19日至24日於桃園市舉行，向來相當支持體育領域的「館長」陳之漢這次也豪氣捐出100萬元贊助比賽，不過他卻在貼文中寫下了「對不起」3個字，引發網友熱議。

館長24日晚間在臉書貼出一張收據，只見他以公司為捐款單位，捐了100萬元給桃園市政府體育局，作為全運會的贊助款。不過他卻在貼文中意味深長地寫下「台灣體育加油，館長沒有資格幫全運會宣傳對不起。」突如其來的道歉讓粉絲相當心疼。

請繼續往下閱讀...

事實上，館長和桃園市長鄭文燦就曾在8月合體拍影片宣傳全運會，但此舉卻引發國民黨議員詹江村批評「為什麼不找選手代言，而是找有爭議的網紅？」而桃園市體育局長莊佳佳隨後也出面表示，找館長是為了網路宣傳，有另找其他運動選手當代言人。

▲▼桃園市長鄭文燦找館長陳之漢做運動。（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦找館長做運動。（圖／桃園市政府提供）

館長24日也在直播中提到，莊佳佳曾是自己的學生，當初被對方問及能否贊助賽事和拍形象片宣傳，他二話不說就答應，連拍片的酬勞也都捐出去，不料卻無故被詹江村批評還扯上政治，讓他覺得很委屈。

館長表示，「我沒有做錯事，我今天出錢出力，我沒有得到大家的謝謝就算了，你還要這樣子攻擊我。」他也透露，原本他要自己出席的開幕典禮也不去了，會改派代表去，「委屈我自己吞。」

不過粉絲們看到館長的付出，都紛紛表示很感動，「館長最有資格替全運會宣傳，因為你有運動員們都應該具備的強大大意志力與專注力」、「感謝館長為體育出錢出力」、「感謝阿館，這是最棒的宣傳」、「館長委屈了，我們大家都支持你也感受到你的好」。

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