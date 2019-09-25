快30歲才戴牙套…同事酸「都幾歲了？」　OL曝原因：誰說年紀大就不能愛美

▲原PO說，自己是戴隱形牙套。（圖／資料照／記者周姈姈攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名OL快30歲才開始戴牙套，卻被一名同事說「都幾歲了還戴牙套」，讓她上網發文抱怨。對此，許多網友替原PO打氣，「我36歲才戴牙套」、「管別人怎麼說，一想到可以有整齊的牙齒多讓人期待啊。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，她當下聽了同事的話，心裡很不是滋味，「我學生時期沒錢，不想花父母的錢所以才沒戴。好不容易現在靠自己的能力花錢戴牙套不行嗎？誰說年紀大就不能愛美？」她也貼出自己戴牙套的照片。

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▼原PO才剛開始戴牙套。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

有網友看到原PO的照片，詢問「這是矯正過了嗎」；原PO回，「還沒矯正，我是戴隱形牙套不明顯，現在戴第四天囉。」有人鼓勵說，「我覺得不管錢花在什麼地方，只要是靠自己努力賺來的，管別人怎麼說，自己開心就好。我也有戴過牙套矯正，樓主加油喔」；原PO回「謝謝！戴牙套真的好痛，我會加油！」

其他人留言，「我也是28歲才戴牙套」、「我也31（歲）才帶，管別人怎麼講，自己開心就好」、「我40歲戴牙套」、「我也快30（歲）才戴牙套，結完婚生完小孩了才戴。認真了解牙套後，才知道如果小時候就戴沒維持好，長大後一樣會跑掉，等於白戴～倒不如現在長大了才戴，說不定顧得比較好。」

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