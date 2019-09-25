上市公司副總退休改務農　利用雲端大數據種有機帝王芭樂

▲屏東縣竹田鄉農友謝武淳，原是上市公司技術副總 ，目前務農種有機蔬菜及帝王芭樂。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田鄉農友謝武淳，原是上市公司技術副總，每日工作繁忙，產生倦意，5年前提早退休，到竹田購買2分多地種有機蔬菜及帝王芭樂，利用所學引用雲端大數據，控制全區噴溉水設備，搭配自家綠能發電，電力則使用自製液肥，自稱地表最強綠電液肥，最近將成立示範基地，擴大帝王芭樂栽種面積。

60歲謝武淳說，原先公司的業務擴大，他必須台灣大陸兩地跑，每天坐飛機從這個城市飛到那個城市，相當繁忙，他擔心身體能否負荷，在飲食方面，特別挑選安全健康的食物，在萌生退休前就想備購地當農夫，於15年前買下現在的百果園，隨意什麼都種，沒特別管理。

5年前退休後，開設有機友善餐廳，開始整理農場，種些蔬果可以供應到餐廳，因此栽種了小黃瓜、地瓜葉、長虹豆、茄子，大部份種帝王芭樂。

他利用集貨場屋頂加設太陽能電板，提供農場用電，利用自己專長，使用雲端大數據，可以控制全廠自動噴溉，再以大數據來掌控全區溼度，也利用發電，用加熱水消毒土壤，讓小黃瓜可以突破輪種障礙，連種好幾季。

為了學好技術及管理方式，他報名農業大學，更經常搭車到中興大學向教授請益，也學習自製液肥及培養益菌，都是靠太陽能發電而來，他自稱是地表最強綠電液肥。

這樣一套管理方式，他打算擴大面積建立生產模式，讓有意從農的朋友來觀摩複製到另外農場，尤其是帝王芭樂，除了甜美口感是目前所有芭樂品種口感最佳，將來很多檳榔園砍除可以仿效，也能創造更多利潤。