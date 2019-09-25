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東森購物20週年　王令麟：2023年目標營收達800億

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東森購物20週年（圖／東森購物提供）

▲東森購物邁入20週年，（左起）東森購物網暨草莓網執行長楊俊元、東森購物董事長王令麟、東森購物副董事長廖尚文出席媒體記者會，分享東森集團重點零售事業今年成長率高，表現亮眼。(圖／東森購物提供，以下同)

記者洪菱鞠／台北報導

東森（2614）旗下轉投資東森購物迎向20週年，今年1～8月營收年成長21%，達112億元，其中8月業績以網路成長幅度最大；合併草莓網營收131億元，也較去年同期成長29%。對於營收動能強勁成長，東森集團總裁王令麟提到未來將加強6大發展重點，2023年集團總營收目標達到800億。

東森購物表現亮眼，接連帶動旗下零售事業群整體業績往上攀升，與去年同期相比，今年網路業績成長73%、電話行銷成長73%、MOD成長19%、自營美妝保健品業績成長47%，已達22.8億。東森購物網、草莓網在執行長楊俊元領軍下，3個月來業績大有斬獲，預計今年草莓網在台灣的營收將較去年增3倍，第4季在大陸、台灣、東南亞及韓國將有新合作夥伴和通路拓展。

王令麟提到，目前國內電商只剩momo一枝獨秀，pchome被蝦皮打了一下之後還在療傷，Yahoo奇摩購物則是腰斬，現在做通路要賺錢很難，即使是東森，也面臨電視通路很難經營狀況，營收只剩45%，其他65%需透過其他渠道去銷售，由於台灣市場小，因此透過草莓網可以讓台灣的好商品走入國際，有助挹注營收。

另外，東森集團許多重點零售事業今年均創造70%以上成長率，表現亮眼。台灣東森自然美整體業績較去年同期成長72.9%，預期到2023年將展店至1,000家店，直營店100家。東森直銷成立第一年營收已破億，今年將挑戰4.2億、明年目標13億。網聯通社交電商會員已突破10萬人，今年可創造5.6億營收，明年挑戰10億。而去年底跨入線下寵物事業的東森寵物雲，即將達91家門市，預計2023年展店達400家，結合寵物雲宣傳、線上銷售，形成市場上最具競爭力的商務模式。

東森購物20週年（圖／東森購物提供）

▲王令麟表示，2023年集團總營收目標達到800億。

王令麟指出，東森積極找大廠合作發展自營商品，同時透過大數據分析消費者喜歡什麼類型商品，從去年不到10%占比，今年成長20%，明年目標30～40%，2020年至少要達50%，未來將開拓更多美妝、保健等自營商品銷售，藉此提升營收，預估明年EPS可達8元。

王令麟表示，未來發展將強調6大重點，1、線上線下結合，將線上消費導客到線下體驗服務；2、將集結美妝+保健+寵物加強自營商品研發；3、未來將以複合店+區域聯盟的方式大量快速展店，推展新商模；4、預計發展草莓網結合東森自然美的實體店，並落點於經濟快速成長的東南亞地區；5、目標5年內東森自然美在台灣將展1,000店，寵物門市目標達成30%市佔；6、持續強化技術AI+大數據，全方位提升會員經營質量。

在新媒體事業方面，東森新聞雲廣告營收大幅成長，單月已突破8,000萬，主要成長動能除了來自於線下廣告北捷廣告，已取得北捷線下90%廣告板位之外，還有由東森新聞雲團隊製作的聲林之王IP+影音+版權等多重收入。去年併購的分眾傳媒，今年除原有商辦，也預計將增加擴展至住宅大樓。

目前東森集團總員工數4,535人，2019年底將增至5,200人，大幅度提升近2成，由於各事業體快速擴張成長，因此將釋出大量職缺，未來也希望用高薪吸引優秀人才加入。而東森購物即將邁入20週年之際，特別出版「登峰之路」珍藏版電子書詳實記載東森緣起，回首一路走來的心路歷程，王令麟更在書中提起「認真」和「真誠」，是經營事業的不二法門，「不試」才是人生最大的失敗。

王令麟提到，在產業多年，看著許多產業變化，無線電視、平面廣告大幅衰退，有線電視興起，再到現在看著數位廣告興起，廣告掌握在國際雲端平台手上，東森新聞雲走到線下、在地化，發展出新商模，東森不斷逼著自己大步向前，而「改變」、「創新」正是企業長久生存的不二法則。

王令麟指出，企業要因應自己的體質與優勢發展策略，東森零售、媒體都在走自己的路，發展方向或許與對手不同，但營收獲利持續成長，證明東森發展的道路正確，未來也將不斷努力前行，希望有更多年輕夥伴加入，與東森集團朝著下一個20週年邁進。

►東森總裁王令麟

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