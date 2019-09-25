男友愛上單親媽室友！　她聯手3少女活活虐死情敵20月大男嬰

▲少女為了報復情敵，竟然殘忍虐待嬰兒致死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

馬來西亞沙巴州近來發生一起駭人命案，一名少女因為不爽室友搶走男友，竟然趁對方外出時，夥同另外3名少女殘忍虐待對方僅20個月大的兒子，不但掌摑、拋擲男嬰，甚至還狠踩對方背部，殘忍把人活活虐死。

居住在仙本那市(Semporna)的23歲單親媽，20日晚間因為要外出借孩子的奶粉錢，便把20個月大兒子暫時託給19歲女室友照顧，然而返家時發現孩子臉色蒼白且呼吸不正常，緊急送醫後被告知，嬰兒處於危殆狀態且全身都有瘀傷，經6小時搶救後仍不治身亡。

警方逮捕涉案4名少女，除了19歲女室友外，另外2名為18歲，以及1名16歲。女室友原本表示，因為男嬰哭個不停感到煩躁才會動手，不過後來坦承，真正的原因是因為男友移情別戀愛上單親媽，所以把恨意發洩在男嬰身上，另一名18歲少女則是因為曾被單親媽責罵過，才便跟著一起虐待。目前4人仍被扣留中，本案仍在進行審理。

4 Teens Kill Housemate's 20-Month-Old Baby 'For Crying Nonstop' https://t.co/b0X97u4PFt — True Crime Reviews (@ReviewsCrime) September 24, 2019

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