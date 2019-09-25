最狂真人開箱「空中巴士帥炸」　萬人卻敲碗扣0分：說好的空姐呢

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最狂真人開箱「空中巴士帥炸」　萬人敲碗扣0分：說好的空姐呢

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▲最狂真人開箱「空中巴士帥炸」　萬人抗議扣0分：說好的空姐呢（圖／翻攝臉書粉專China Airlines 中華航空）

▲最狂真人開箱「空中巴士帥炸」！（圖／翻攝臉書粉專China Airlines 中華航空）

網搜小組／劉維榛報導

真人開箱正夯！近來各行各業的網友們曬出裝備照，狂洗臉書塗鴉牆上，不過，最大陣仗想必是這一架「空中巴士」莫屬，昨（24）日，華航在粉專上貼出「飛航守護開箱大挑戰」，但仔細看照片，竟少了帥哥美女們，讓大批粉絲狂敲桌直呼，「沒有空姐躺在上面，0分！」

華航輸人不輸陣，特地在粉絲專頁上搬出一架「A350 XWB」空中巴士，小編霸氣呼喊「想知道每一次的完美飛行，是哪些人在背後默默守護嗎？來～就讓我們衝一波開箱熱潮，一起來看看#飛航守護者的神裝備吧！」

請繼續往下閱讀...

從照片可見，機場地面上排列著各式裝備、3位黑衣、3位白衣的地勤人員擺出俏皮姿勢，另坐4位則坐在車上，完如樂高人偶般相當有趣。對此，小編感動表示，每一趟飛行之旅背後，都要「#謝謝每一個背後英雄！」

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▲最狂真人開箱「空中巴士帥炸」　萬人抗議扣0分：說好的空姐呢（圖／翻攝臉書粉專China Airlines 中華航空）

▲網友最想看空姐空少！（圖／翻攝臉書粉專China Airlines 中華航空）

文章一貼出後，短時間就吸引萬名網友讚爆，不過照片中少了最重要的門面「空少空姐」養眼一下，不少粉絲敲桌抗議「期待空服員開箱」、「說好的空姐呢？」、「地勤開箱了，空勤會更可怕」、「工程人員好俏皮喔！」、「帥機長呢？」、「乘客呢」、「目前為止最猛的開箱」、「一張很貴的照片」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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