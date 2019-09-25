前日項鳩山友紀夫獲聘武漢大學名譽教授！　曾公開為侵華致歉

▲2010年1月21日，日本眾議院預算委員會正在舉行會議。（圖／CFP）

實習記者許祐誠／綜合報導

日本前首相鳩山友紀夫24日被爆料，今（25）日到武漢大學演講「亞洲新時代的和平建構」的主題時，將會獲聘成為武漢大學的名譽教授。值得一提的是，他在任職期間曾多次為日軍侵華公開致歉，也是少數曾拜訪過南京大屠殺紀念館的日本政要之一。

根據《澎湃新聞》和《新浪網》報導，鳩山友紀夫出生於1947年，曾任8次眾議院議員，在2009年9月16日以民主黨籍身分出任日本首相，結束自民黨長期執政地位，值得一提的是，他在任職期間的外交政策被外界稱為「親中疏美」。然而，2010年6月2日，他因為處理美軍沖繩普天間基地搬遷問題不適當，加上內政出現問題，因此被迫請辭，僅上任8個月，成為日本任期最短的首相之一，並於2012年11月宣布退出政壇。

▼ 2009年9月23日，剛上任的日本首相鳩山友紀夫，與美國總統歐巴馬進行雙邊會談。（圖／CFP）

但從日本政壇中隱退後，鳩山友紀夫仍與中國保持良好關係。2013年1月，他以個人身分拜訪中國，期間參觀南京大屠殺紀念館，成為日本第3位參觀紀念館的日本政要。另外，根據《香港文匯網》報導，他在同年11月時造訪香港期間，受邀前往香港城市大學擔任演講嘉賓時，為日軍侵華公開致歉，並提及「即使只有一個中國人被日軍殺害，日本也不能以國家處在戰爭時期作為藉口，因為這些暴行即使在戰爭時期也不能接受。」

此後，鳩山友紀夫多次獲得中國高校頒發榮譽學位，或受聘為名譽教授。像是在2014年8月22日，他出席在北京外國語大學舉辦的《我的人生》新書發表會時，榮獲該大學的名譽教授證書；他也在2016年4月7日西安交大建校校慶期間，出席發表演講外，也受聘為該校榮譽教授。

2018年3月14日，鳩山友紀夫受聘為北京師範大學新興市場研究院特聘教授，同時為「發展中國家碩士項目」的46名學生發表有關「領導力」的演講；同年11月5日，他拜訪西北農林科技大學名譽教授期間，該校校長吳普特特地頒發名譽教授聘書。

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