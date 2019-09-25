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曾在放牛班的他放棄赴美求學　越南台師獲「師鐸獎」目標讓學生都成狀元

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▲▼ 越南胡志明市台灣學校教師程瑋昱 。（圖／記者崔至雲攝）

▲越南胡志明市台灣學校教師程瑋昱 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

「要離開家人不是很容易，一待就16年。」越南胡志明市台灣學校教師程瑋昱今（25日）獲得108年師鐸獎。回憶起當初決定去越南，是為了賺去美國念書的經費，但在程瑋昱眼中，志明市台灣學校的師生已成為他心中的家人，雖然放棄去美國的夢想，但卻多了一群暖心的家人。

教師節前夕，108年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今（25日）舉行。程瑋昱指出，他從教育大學國民教育所畢業後，竟發現台北市的教師缺額不多，因此去了媽祖廟拜拜，媽祖指了「南」以後，他就往南走，到高雄求職，但求職路不是這樣順遂，又再度向媽祖請益，媽祖又再指了個「南」，因此就開啟了他第二故鄉越南的教育歷程。

請繼續往下閱讀...

程瑋昱說，求學時代的他起伏不定，本身是放牛班出生，但仔細回想起來，雖然他們在學習上不是這麼在行，但每個人都有自己的故事、特性，因此決定要發現學生的特性，教學過程中舉辦多項活動，帶學生寫童詩、唱歌、搭音響舞台、成立親子慢壘隊，到最近的科普營隊，引導學生寫論文尋找越南的未來等，讓學生在不同的舞台上發展自我，開創學生的未來。「365行，行行皆狀元，而我的學生，個個都是狀元！」

程瑋昱分享，自己專業是科學和閱讀，也帶領台灣小孩了解越南在地文化，但他也擔憂指出，台灣孩子正面臨巨大挑戰，韓國學生為學中文，週一到週五讀台灣學校，週六日再回韓國學校，鬥志強的韓國學生在台灣學校都占走前3名位置，憂心未來台灣學生在越南的競爭力有很大的危機。

教育部108年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今天在陽明山中山樓舉行，今年共有72名教師獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及218名服務滿40年的資深優良教師。

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