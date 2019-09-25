華映、綠能接連下市解散　王光祥砲轟大同董事會

▲三圓建設董事長王光祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

大同旗下華映、綠能、尚志接連下市解散，拖累大同去年稅後虧損超過332.92億元，大股東王光祥近日砲轟大同董事會喪失經營管理職能，經營階層竟以「奈米股權」控制實收資本額1070億元的大同集團，決定號召所有股東，連署支持3%股東，向經濟部申請自行召開股東臨時會，全面改選董事及獨立董事。

王光祥表示，根據公司法第173條第一項規定，以持有一年以上、持股逾3％股東，可請求董事會召開股東臨時會，並強調董事會如不同意，股東可報請主管機關許可自行召集。其中羅得、競殿、三雅投資從去年5月至今總計持有大同股權11.59％，5月底他已請求董事會召開股臨會，但未獲同意，因此他決定依法請經濟部許可自行召集。

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王光祥表示，大同集團去年稅後虧損超過332.92億元，創下史上虧損最嚴重的紀錄，旗下華映、綠能、尚志三家重要子公司接連賠到淨值轉為負數下市，顯示董事林郭文艷等人組成的董事會，已喪失經營管理職能，董事會、審計委員會屢生內稽內控弊端，連續三年違法刪除、變動股東提名董事候選人及提案，股常會惡意縮短投票時間剝奪股東表達意見及參與權利。

王光祥說，「大同必須改變，才有未來！」股東和員工都只是想過好日子，大同公司不能和華映、綠能、尚志一樣，走向解散下市的末路，為拯救所有股東，他必須站出來「呼群保義、以進大同！」帶領大同向虧損宣戰，號召小股東連署支持召開股臨會，立即全面改選董事。

至於大同公司派方面，據悉日前確實接獲經濟部就召開股東臨時會一事發文給大同，徵詢大同意見，大同依法向經濟部呈報，對召開股東臨時會意見陳述，但是大同回應表示，對於個別股東的行為，大同暫不予評論。