老媽死了4個月慘被塞塑膠桶　女兒為詐領保險金藏屍地下室

▲女子為了詐領保險金，竟然藏屍地下室長達4個月。（圖／示意圖，與新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州一名女子在89歲母親死亡後，竟然隱瞞其死訊來詐領對方保險金，她把屍體藏地下室裡的塑膠桶裡長達4個月，為了掩蓋腐屍惡臭在家中擺了許多樟腦丸，最後因為鄰居察覺有異報警，才被上門查訪的員警發現真相。

59歲女子伯格(Paula Bergold)23日因為隱藏屍體、未報告死亡等罪遭到起訴，鄰居發現，自5月開始便再也沒見過伯格母親露比(Ruby Bergold)的身影，而伯格也形跡可疑便決定報警。

馬里內特郡警方13日上門查訪時，先是發現窗戶上貼著一張紙條，上面寫著，「露比出門探訪朋友了」，後來進到屋內也四處找不到露比的身影，並且在屋內發現大量未開啟的郵件以及硼砂(Borax)而察覺情況有異。伯格雖然一開始堅稱母親出門拜訪朋友，後來坦承對方已經死亡，並把遺體放置在家中，警方在地下室一塑膠桶內找到遺體。

伯格強調自己並沒有殺死母親，發現對方的時候已經在椅子上死亡多時，她原本想打電話報警，但想到自己一直依賴對方的養老金過活，所以遲遲無法打電話，直到遺體發出惡臭，便把遺體拖到地下室放置在塑膠桶中，並使用大量硼砂來消除臭味，車上也放了許多樟腦丸，18日被捕後，將於下月7日返回法院進行庭審。

A criminal complaint says Paula Bergold is charged with hiding a corpse, failure to report death and obstructing an officer. https://t.co/D9xr7lWGNE — KCRG (@KCRG) September 24, 2019

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