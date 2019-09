老媽死了4個月慘被塞塑膠桶　女兒為詐領保險金藏屍地下室

▲女子為了詐領保險金,竟然藏屍地下室長達4個月。(圖/示意圖,與新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國威斯康辛州一名女子在89歲母親死亡後,竟然隱瞞其死訊來詐領對方保險金,她把屍體藏地下室裡的塑膠桶裡長達4個月,為了掩蓋腐屍惡臭在家中擺了許多樟腦丸,最後因為鄰居察覺有異報警,才被上門查訪的員警發現真相。

59歲女子伯格(Paula Bergold)23日因為隱藏屍體、未報告死亡等罪遭到起訴,鄰居發現,自5月開始便再也沒見過伯格母親露比(Ruby Bergold)的身影,而伯格也形跡可疑便決定報警。

馬里內特郡警方13日上門查訪時,先是發現窗戶上貼著一張紙條,上面寫著,「露比出門探訪朋友了」,後來進到屋內也四處找不到露比的身影,並且在屋內發現大量未開啟的郵件以及硼砂(Borax)而察覺情況有異。伯格雖然一開始堅稱母親出門拜訪朋友,後來坦承對方已經死亡,並把遺體放置在家中,警方在地下室一塑膠桶內找到遺體。

伯格強調自己並沒有殺死母親,發現對方的時候已經在椅子上死亡多時,她原本想打電話報警,但想到自己一直依賴對方的養老金過活,所以遲遲無法打電話,直到遺體發出惡臭,便把遺體拖到地下室放置在塑膠桶中,並使用大量硼砂來消除臭味,車上也放了許多樟腦丸,18日被捕後,將於下月7日返回法院進行庭審。

A criminal complaint says Paula Bergold is charged with hiding a corpse, failure to report death and obstructing an officer. https://t.co/D9xr7lWGNE