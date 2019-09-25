大立光轉讓持股　法人：非擔憂公司經營賣股、股價影響有限

▲ 大立光。（圖／記者周宸亘攝）

記者李瑞瑾／台北報導

股王大立光（3008）家族昨（24）日總計申讓持股共1萬237張，總市值達434億元，今（25）天股價開盤在4175元、下跌1.53%，開盤後跌幅收斂，截至上午9點52分，其股價來到4205元、跌幅0.83%。

Cmoney法人決策系統顧問呂漢威表示，大立光家族持股轉讓，就消息面來講投資人會擔心，是否是經營權人不看好公司經營才轉讓持股。但實際上只是大立光在財務規劃上的考量，將家族持股減低，新成立一個閉鎖型控股公司，並非對公司經營有所擔憂，因此呂漢威認為，這種大概只是短暫的反應，並不會造成長期、過大的負面影響。

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此外，對於大立光今天開盤表現，呂漢威表示，雖然股價表現相對弱勢，但應該不是投資人受到股權轉讓影響看壞大立光；至於延後開盤的原因，呂漢威說明，可能是因為掛單價差太大，交易所啟動動態穩定機制，以避免後續越差越多。

根據證交所暫緩開盤配套措施，若8：59至9：00後第一次撮合的模擬成交價格，與前一次模擬成交價格漲跌超逾3.5%時，該證券暫緩2分鐘開盤，2分鐘內接受新增、取消或改量委託，以避免開盤價差波動過大。

大立光於去年就開始轉讓家族持股，大立光四大股東在去年9月18日同步申報轉讓持股至茂鈺紀念有限公司，總共6090張、市值合計高達235億元；大立光家族於昨日再度大量轉讓持股，總計申讓持股共1萬237張，總市值約達440億元。