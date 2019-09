台灣承諾2年內砸682億元購買玉米+黃豆！　美大讚：他們一直都非常可靠

▲台灣承諾2年內,會向美國購買約新台幣682億的黃豆以及玉米。(圖/路透)

實習記者賴韻如/綜合報導

由於中美貿易戰關係,美農一直都在試圖尋找新市場。美國伊利諾州州長普立茲克(J.B. Pritzker)於週二表示,「伊利諾州的第三大農產品貿易夥伴台灣,已承諾將在未來2年內採購金額高達22億美元(約新台幣682億元)的玉米和黃豆。」

據《路透》報導,普立茲克辦公室發出聲明指出,伊利諾州玉米市場委員會已和台灣飼料工業同業公會簽署意向書,「台灣將購買500萬噸玉米和50萬噸玉米產品。」該聲明更補充,台灣也另外承諾將於在2020年至2021年之間,還會購買「250萬噸至290萬噸的黃豆」。

然而,有一些貿易商對這項表示懷疑,指出買家通常不與美國各州做出承諾,且這些意向書中並沒有法律用語來確保將買家將會進行購買。

Great news for Illinois farmers: Taiwan has made a $2.2 billion commitment to purchase Illinois corn and soybeans over the next two years. https://t.co/9lgp6Yms8N