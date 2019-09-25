台灣承諾2年內砸682億元購買玉米+黃豆！　美大讚：他們一直都非常可靠

▲台灣承諾2年內，會向美國購買約新台幣682億的黃豆以及玉米。（圖／路透）

實習記者賴韻如／綜合報導

由於中美貿易戰關係，美農一直都在試圖尋找新市場。美國伊利諾州州長普立茲克（J.B. Pritzker）於週二表示，「伊利諾州的第三大農產品貿易夥伴台灣，已承諾將在未來2年內採購金額高達22億美元（約新台幣682億元）的玉米和黃豆。」

據《路透》報導，普立茲克辦公室發出聲明指出，伊利諾州玉米市場委員會已和台灣飼料工業同業公會簽署意向書，「台灣將購買500萬噸玉米和50萬噸玉米產品。」該聲明更補充，台灣也另外承諾將於在2020年至2021年之間，還會購買「250萬噸至290萬噸的黃豆」。

然而，有一些貿易商對這項表示懷疑，指出買家通常不與美國各州做出承諾，且這些意向書中並沒有法律用語來確保將買家將會進行購買。

Great news for Illinois farmers: Taiwan has made a $2.2 billion commitment to purchase Illinois corn and soybeans over the next two years. https://t.co/9lgp6Yms8N — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) 2019年9月24日

對此，伊利諾州玉米市場委員會主席羅傑·西（Roger Sy）則表示，雖然無法保證，但台灣始終都會遵守自己的承諾，「到目前為止，他們一直都是非常可靠的客戶。」

報導中指出，伊利諾州是美國最大的黃豆生產地以及第2大玉米生產地。根據美國農業部的數據，台灣是美國玉米的第6大買家，黃豆則是第9大買家。

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