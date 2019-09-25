藍營學者蔡金樹赴陸失蹤1年　國台辦：涉危害國安被依法審查

▲南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹。（圖／翻攝蔡金樹臉書）

記者任以芳、蔡紹堅／北京－台北連線報導

南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹日前被爆在大陸已失蹤超過一年，下落不明。國台辦發言人馬曉光25日表示，蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全的活動，於2018年7月被大陸有關部門依法審查。

馬曉光在例行記者會上指出，據他們了解，蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全的活動，於2018年7月被大陸有關部門依法審查。

馬曉光提到，大陸有關部門已經通知了蔡金樹的家屬，不存在一些媒體製造的所謂「失聯」的問題。有關部門嚴格依法辦案，並根據法律規定，保障了蔡金樹的各項合法權利。

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

另外，李明哲的父親近日過世，妻子李淨瑜希望陸方能允許「返台奔喪」，馬曉光指出，李明哲的母親和妻子昨天已經到湖南赤山監獄探望了李明哲。關於其申請返台奔喪，不符合相關法律規定，獄方也把詳細情況告知了家屬。

據了解，蔡金樹去年7月赴泉州參加「兩岸食品交易會」，會後入住廈門一間飯店，但隔天退房之後就失聯了。

失聯後不久，蔡金樹的親友便向海基會陳情，不過，據海基會說法，他們一年來透過多方管道向海協會等陸方單位詢問，都沒有獲得具體回覆，未有蔡金樹的音訊。

蔡金樹擔任台灣兩岸關係協會聯合會主席，經常受邀赴陸參加會議及展會，在《中評社》也有多篇有關兩岸的評論，立場一直是支持兩岸交流的，突然在大陸失聯、被捕，令許多政界、學術界的好友都相當意外。

▼蔡金樹赴泉州參加兩岸食品交易會，期間與朋友合照。（圖／翻攝蔡金樹臉書）