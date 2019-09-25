朋友聚會下體莫名連硬36小時　他痛到崩潰就醫：差點整根壞死

▲男子下體莫名勃起36小時，讓他痛不欲生。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國布里斯托爾(Bristol)一名41歲男子到法國旅行時，下體突然變得「硬梆梆」而且連續36小時，即使到醫院接受治療仍然無法改善，甚至痛到他無法走路，醫生最後建議他接受緊急手術，否則生殖器很有可能就會壞死。

41歲男羅西特(Elliott Rossiter)在法國拜訪朋友時，在沒有任何性行為的催使下，生殖器莫名勃起，他表示，「我們大家都坐在那裡，然後就開始了，我試圖擺脫這個問題，但是沒有用，這完全和性無關，我也沒有受到任何刺激。」由於聚會中有許多女性在場，他雖然覺得很尷尬仍試圖保持鎮定，在現場待了90分鐘才離開聚會。

羅西特的慘況持續19小時後，被朋友帶去當地一間診所求助，醫生雖然為他注射抗發炎藥物以及類固醇，但下體仍然無法恢復原狀，他痛苦表示，「我很怕這樣的情況會持續到永遠， 以前從沒發生過這樣的事，它硬起來比以前都還要腫大，而且會不停抖動，我甚至不能讓任何衣服觸碰到它，這太痛苦了。」

羅西特後來被送至當地醫院檢查，醫生認為造成陰莖異常勃起的情況並不是性所造成，有可能與他最近停止服用一款強效止痛藥有關，該藥為他2012年在法國阿爾卑斯山受傷後，醫生所開給他的處方藥，後來進行手術在他的陰莖根部開了一個小口，使得阻塞在其中的血液能夠順利排出，雖然因此留下了2個傷痕，但完全無損他的「男子氣概」，可怕的經歷讓他揚言此生再也不想碰到第二次。

He had a 36 HOUR erectionhttps://t.co/EEVh4HsLTv — Daily Star (@Daily_Star) September 19, 2019

►越想越不對勁！OL 賺翻啦