16歲環保少女遭川普諷「非常快樂」　名嘴嗆她有病…節目道歉了

記者丁維瑀／綜合外電報導

瑞典16歲少女桑伯格（Greta Thunberg）23日發表關心氣候議題的演說，她忍住淚水的模樣登上各大外媒版面。然而，美國總統川普（Donald Trump）似乎對此不以為意，他24日轉推桑伯格談話的影片，卻寫道「很高興見到！她看起來是位非常快樂的年輕女孩，期待光明美好的未來。」

CNN形容，桑伯格23日在紐約出席聯合國氣候行動峰會，當面痛斥國際領袖只想著錢，沒有正視環境保護議題，儘管她在發表感想的過程數度眼眶泛淚，明顯情緒激動，卻遭川普形容成「非常快樂的年輕女孩」。

機靈的桑伯格並未因此受挫，反而懂得自嘲，她24日修改自己的推特簡介，上面寫著「一位非常快樂的年輕女孩，期待光明又美好的未來。」事實上，她在發表演說時並未點名川普或其他國家領導人，不過她的訊息非常明確。

▲瑞典少女桑伯格出席聯合國氣候行動峰會。（圖／路透）



「人們在受苦，人們正死亡。」桑伯格當時表示，整個生態系統面臨崩潰，人類處在大滅絕的開端，大人談論的卻只有錢、童話故事般的經濟增長，「你說你聽到我們的聲音，理解事情的急迫性，但無論多麼悲傷與憤怒，我都不想相信。如果你們真的了解情況，卻仍不採取行動，你們就是邪惡的。」

▲川普轉貼桑伯格的影片，卻寫下讓網友困惑的文字。（圖／翻攝自川普推特）



川普23日短暫現身聯合國氣候行動峰會，不過15分鐘就離開，他沒有發言；桑伯格曾在他背後看著他，目光相當銳利。事實上，川普過去提到，氣候變遷是一場騙局。

▲桑伯格「鷹眼」看著川普的背影。（圖／路透）



報導指出，桑伯格曾公開說明自己患有亞斯伯格症，這並未阻礙她，反而能幫助她展開行動。她1月接受CNN採訪時說，「這個確診無疑讓我更能保持專注。」

保守派學者諾勒斯（Michael Knowles）日前現身《福斯新聞》（Fox News）節目，他說，應該由科學家來主導這一切，而不是由政客與「心理有病的瑞典兒童」來領導，他還說桑伯格遭父母與左派利用。《福斯新聞》23日晚間則向桑伯格致歉。

《福斯新聞》發言人告訴CNN，諾勒斯是當天節目的嘉賓，然而，他的言論是可恥的，「我們向桑伯格與我們的觀眾道歉。」

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