快訊／吹哨者張晋源被停職　顧立雄：會請永豐金來說明

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

曾舉發永豐金鼎興與三寶案的「吹哨者」永豐銀前總經理張晋源，遭永豐金與永豐銀行以背信罪提告，並在調查期間對他暫停職務，但薪資照給，引發外界討論。金管會主委顧立雄今（25）日表示，在司法調查尚未定案前，吹哨者身分仍存在，不能對他做不利處分，因此會請永豐針對提告的依據、所查的證據及停職做書面說明。

金管會主委顧立雄今天出席財委會，他會前受訪時表示，在這特別提醒永豐金，張晋源目前仍具有吹哨者的身分，相關不利處分要留意是不能做的，包括解職、降薪等，儘管第一時間已有進行了解，但未來還是會要銀行局正式請永豐來做說明。

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顧立雄指出，當時金管會在調查美國子行案後，價格屬於經營自主的範疇，但後續調查並非那麼清楚，因此將會一併請永豐說明，提起訴訟的依據和所查的證據為何。

外界關注吹哨者保護機制一事，顧立雄說，針對這起事件，對吹哨者不能做不利處分，不過這與當時吹哨事件，並非是同一件事，因此永豐對張晋源提告。

顧立雄認為，在司法調查尚未定案前，吹哨者身分仍存在，不能以另案為理由，因此在還沒確切的結論前，不能對他做不利處分。

顧立雄強調，針對另外案件的提告依據，在吹哨者還存在的情況下，不能有不利處分，包含工作、薪水等，這部分他想需要做一個釐清。至於所謂的正當性，另案提告的理由必須請永豐做說明，但基於吹哨者身分，也要有保障機制，這都是金管會要了解的範圍之內，因此會請永豐做書面說明，儘管訴訟是他們的權利，但吹哨者保護這是金管會要關切的事項。