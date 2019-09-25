美國如何彈劾總統一次看　程序太難「成功拉下台次數0」

▲美國總統川普批評民主黨的行為是獵巫。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普被指施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），要求調查民主黨敵手拜登（Joe Biden）兒子。聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）24日宣布，將對川普展開彈劾調查。《路透社》整理出彈劾程序究竟如何進行，不過事實上，過去並未有美總統遭彈劾而直接下台的例子。

裴洛西宣布對川普展開彈劾調查，她表示「沒有人能凌駕法律之上。」川普近期公開承認，他確實有向澤倫斯基提到，希望可以調查拜登的兒子；曾任職前總統的拜登，目前正爭取2020民主黨總統候選人提名，聲勢高漲。川普則在推特寫道，7月25日的通話非常友善、適當，沒有施壓澤倫斯基，眾議院的調查是「獵巫垃圾」。

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西宣布對總統川普展開彈劾調查。（圖／路透）



為什麼彈劾？

開創美國的元老建立起總統職位，由於擔憂總統的權力會被濫用，因此在美國憲法中加入可以讓現任總統下台的程序。根據憲法，總統可以因為叛國、行賄或其他輕重罪而遭免職；從歷史來看，能包括貪腐或其他濫用公眾信任的舉動，總統不需要違反特定刑法，就能構成可被彈劾的行為。

許多通曉法律的人士表示，施壓外國領導人並讓其干預美國大選，這種行為在建國元老眼中是一種可被彈劾的行為。

如何進行？

司法委員會共和黨領袖柯林斯（Doug Collins）認為，正式的彈劾調查，要等到眾議院全體投票通過才能開始。不過，民主黨議員主張，沒必要進行這種投票。

眾議院司法委員會歷來主導彈劾調查，但民主黨領袖也可選擇一個精心挑選過的委員會負責。

如果眾議院435名議員以簡單多數通過所謂的「彈劾條款」，彈劾程序將送至參議院；參議院將展開審判，決定總統的罪刑。在此種情況下，眾議員的身分是檢察官，參議員擔任陪審團，由美國最高法院首席法官主審。在擁有100名成員的參議院中，必須有三分之二的票通過，才能定罪並罷免總統。

黨派分歧

眾議員有235名民主黨議員、199名共和黨議員、1名獨立議員。因此，民主黨可以在沒有共和黨支持的情況下彈劾川普。

參議院目前有53名共和黨人、45名民主黨人，還有通常靠攏民主黨的2名無黨派人士，要罷免總統必須讓67名參議員支持。對川普來說，要把他趕下台，至少要全部民主黨、2名獨立議員都投贊成票，還要有起碼20名共和黨人「倒戈」。

回首歷史，並沒有任何一位美國總統被彈劾而成功遭罷免。前總統尼克森（Richard Nixon）在可能被彈劾前就於1974年下台。詹森（Andrew Johnson）與柯林頓的彈劾案，雖然經眾議院通過，卻沒有在參議院過關。

▲美國總統川普的主要競爭對手、前副總統拜登。（圖／路透）



如果川普下台，誰會成為總統？

參議院不太可能定罪川普，不過若是成真，副總統潘斯（Mike Pence）將成為總統，任期在2021年1月20日結束。

還有其他方式讓總統下台嗎？

依據美國憲法第二十五修正案，總統如果因為身心狀況而導致無法完成工作，可由副總統接替。這個程序由副總統、大多數內閣成員通知國會。

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