　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國如何彈劾總統一次看　程序太難「成功拉下台次數0」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普批評民主黨的行為是獵巫。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普被指施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），要求調查民主黨敵手拜登（Joe Biden）兒子。聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）24日宣布，將對川普展開彈劾調查。《路透社》整理出彈劾程序究竟如何進行，不過事實上，過去並未有美總統遭彈劾而直接下台的例子。

裴洛西宣布對川普展開彈劾調查，她表示「沒有人能凌駕法律之上。」川普近期公開承認，他確實有向澤倫斯基提到，希望可以調查拜登的兒子；曾任職前總統的拜登，目前正爭取2020民主黨總統候選人提名，聲勢高漲。川普則在推特寫道，7月25日的通話非常友善、適當，沒有施壓澤倫斯基，眾議院的調查是「獵巫垃圾」。

▲▼美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布對總統川普展開彈劾調查。（圖／路透）

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西宣布對總統川普展開彈劾調查。（圖／路透）

為什麼彈劾？

開創美國的元老建立起總統職位，由於擔憂總統的權力會被濫用，因此在美國憲法中加入可以讓現任總統下台的程序。根據憲法，總統可以因為叛國、行賄或其他輕重罪而遭免職；從歷史來看，能包括貪腐或其他濫用公眾信任的舉動，總統不需要違反特定刑法，就能構成可被彈劾的行為。

許多通曉法律的人士表示，施壓外國領導人並讓其干預美國大選，這種行為在建國元老眼中是一種可被彈劾的行為。

如何進行？

司法委員會共和黨領袖柯林斯（Doug Collins）認為，正式的彈劾調查，要等到眾議院全體投票通過才能開始。不過，民主黨議員主張，沒必要進行這種投票。

眾議院司法委員會歷來主導彈劾調查，但民主黨領袖也可選擇一個精心挑選過的委員會負責。

如果眾議院435名議員以簡單多數通過所謂的「彈劾條款」，彈劾程序將送至參議院；參議院將展開審判，決定總統的罪刑。在此種情況下，眾議員的身分是檢察官，參議員擔任陪審團，由美國最高法院首席法官主審。在擁有100名成員的參議院中，必須有三分之二的票通過，才能定罪並罷免總統。

黨派分歧

眾議員有235名民主黨議員、199名共和黨議員、1名獨立議員。因此，民主黨可以在沒有共和黨支持的情況下彈劾川普。

參議院目前有53名共和黨人、45名民主黨人，還有通常靠攏民主黨的2名無黨派人士，要罷免總統必須讓67名參議員支持。對川普來說，要把他趕下台，至少要全部民主黨、2名獨立議員都投贊成票，還要有起碼20名共和黨人「倒戈」。

回首歷史，並沒有任何一位美國總統被彈劾而成功遭罷免。前總統尼克森（Richard Nixon）在可能被彈劾前就於1974年下台。詹森（Andrew Johnson）與柯林頓的彈劾案，雖然經眾議院通過，卻沒有在參議院過關。

▲▼ 美國民主黨電視辯論31日進入第2天，由前副總統拜登、紐約市長白思豪等10人上台激辯。（圖／路透）

▲美國總統川普的主要競爭對手、前副總統拜登。（圖／路透）

如果川普下台，誰會成為總統？

參議院不太可能定罪川普，不過若是成真，副總統潘斯（Mike Pence）將成為總統，任期在2021年1月20日結束。

還有其他方式讓總統下台嗎？

依據美國憲法第二十五修正案，總統如果因為身心狀況而導致無法完成工作，可由副總統接替。這個程序由副總統、大多數內閣成員通知國會。

►眾議院展開「彈劾川普」調查！　民主黨議長態度驟變：背叛總統誓言

►川普公布與烏克蘭總統「通話紀錄」　眾議院議長宣布準備彈劾

 
ET快訊
爺孫買遊戲機！國小弟「超齡懂事」一句話暖哭店員：打趴屁孩
快訊／邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度「努力追求中」
韓國瑜掏菸、否認挖石油　挺韓名嘴受不了：請直接fire幕僚
工人根本隱藏富豪！女嗆「奴隸」遭洗版　他曝實力：掏千萬買地蓋
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

非軍事區曾象徵兩韓分裂　文在寅提議打造「國際和平地帶」盼共同繁榮

老媽死了4個月慘被塞塑膠桶　女兒為詐領保險金藏屍地下室

富士山絕景「橘黃晨光+環繞莢狀雲」　日媒驚呼：強颱的紀念品！

酒鬼喝掛放心請假！　德國法院認證：「宿醉是一種疾病」

想吃多點番茄被拒…美19歲女爆走「持刀追阿公」　嬤遭香菸傷眼

巴西總統聯合國大會怒轟「亞馬遜是地球之肺是謬論」　各國元首全傻眼！

朋友聚會下體莫名連硬36小時　他痛到崩潰就醫：差點整根壞死

美國如何彈劾總統一次看　程序太難「成功拉下台次數0」

北海道小島離奇消失！海上保安廳搜索「只剩淺灘」　日本領海恐有變

仁川也失守！南韓非洲豬瘟1周爆5例　北韓防疫消極「全境淪陷」

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

非軍事區曾象徵兩韓分裂　文在寅提議打造「國際和平地帶」盼共同繁榮

老媽死了4個月慘被塞塑膠桶　女兒為詐領保險金藏屍地下室

富士山絕景「橘黃晨光+環繞莢狀雲」　日媒驚呼：強颱的紀念品！

酒鬼喝掛放心請假！　德國法院認證：「宿醉是一種疾病」

想吃多點番茄被拒…美19歲女爆走「持刀追阿公」　嬤遭香菸傷眼

巴西總統聯合國大會怒轟「亞馬遜是地球之肺是謬論」　各國元首全傻眼！

朋友聚會下體莫名連硬36小時　他痛到崩潰就醫：差點整根壞死

美國如何彈劾總統一次看　程序太難「成功拉下台次數0」

北海道小島離奇消失！海上保安廳搜索「只剩淺灘」　日本領海恐有變

仁川也失守！南韓非洲豬瘟1周爆5例　北韓防疫消極「全境淪陷」

玩起來！桃園「秋冬補助完整版名單」拉拉山恩愛農場也有

好享退專案申購30日截止　風險積極型與10年到期型基金最受青睞

孕婦難產命危嬰兒亡　主治醫師痛哭：我也曾失去一個女兒

腎臟出現警訊...恐已失去60%功能！「保腎8招」快學起來

包滿滿4種料！早餐店三明治「只賣15元」他好奇有賺嗎　內行人曝：靠飲料啊

東森新聞雲與Google Cloud 合作優化應用程式服務品質

館長挺全運會「豪捐100萬贊助」！發文卻說「對不起」：委屈我自己吞

SM「明年推出男、女團」　粉絲精準吐槽：應該是NCT2020

數位身分證個資比現行紙本少　徐國勇澄清：生產履歷絕無追蹤功能

梧棲男疑翻攪犬隻屍體…點燃網友怒火！警調查結果逆轉：是山羌

國際熱門新聞

2歲童被保母忘車上亡　母：流產..

即／川普公布與烏克蘭總統通話　..

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

小媽媽急診室等12hrs　胎兒..

名廚餐廳3星被斬1星！他告米其..

8歲童裸身從9樓跳下亡　父母竟..

巴基斯坦5.8強震　至少22死..

女師約15歲女學生滾床　繼父目..

愛犬走失！夫妻辭工作花57天找..

48年來首次！我國外交官員現身..

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

22歲女患怪病　眼淚流出全變水..

真實孤兒怨？！　她指控養女是成..

馬國男「每天2瓶↑汽水」皮肉全..

更多熱門

相關新聞

為中國當間諜　美前情報官遭判10年

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）一名前官員今年3月承認接受中國利誘，企圖擔任間諜將美國的國防信息傳給中國，日前被法院判10年刑期。

美股那斯達克跌1.4%失守8千點　台指期開盤下跌40點

川普聯合國大會演講：未來屬於愛國者

女師約15歲女學生滾床　繼父目睹嚇壞

民主黨議長：眾議院展開「彈劾川普」調查

關鍵字：

川普彈劾眾議院參議院北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面