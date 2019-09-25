只買過2次！台中哥時隔1年再訪豆漿店　老闆熱情招呼「他秒鼻酸」

▲豆漿店示意圖。（圖／記者黃士原攝）

記者張嘉晏／綜合報導

許多做生意的店家都喜歡稱呼顧客「帥哥、美女」，有的人甚至會熱情閒聊，藉此守住回頭客。一名台中網友就在某間豆漿店買過2次餐點，沒想到一年後再訪，老闆竟然還認得他們，然而這樣過目不忘的能力也讓他心裡突然酸酸的，懷疑老闆是不是生意不太好。

「是只有我們在喝嗎？」一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示一年前和女友在台中吃到一間很不錯的豆漿店，覺得店家態度很好，於是兩個星期後又特地再度造訪。

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沒想到老闆看到他們後，竟然一眼就認出，開心表示「唉呀你們又回來啦！」原PO當下便向女友表示，「他是記性太好還是生意不好啊？才來外帶過一次他還記得我們。」然而更可怕的是，一年後他們又回去吃一次，老闆依然熱情招呼「你們終於來了喔！」讓他們嚇到笑，不說還以為老闆一直以來都只有他們一組生意。

▲豆漿店好味道讓原PO一年後再訪，老闆竟然一樣熱情。（示意圖／記者黃士原攝）

貼文一出，網友們都笑說「這個壓力好大」、「老闆記性驚人」、「是我的話我也會嚇死」；原PO隨後也指出，自己其實有留山羊鬍，說不定老闆對他這個特徵特別有印象，才會記得那麼清楚。

不過也有其他網友表示，老闆其實對每個人都這麼說，感覺更親切，「我也是做吃的，跟客人哈拉裝熟是基本功」、「他的固定台詞啦！別緊張」、「口頭禪而已」、「第一次進去店家吃東西，老闆娘也喊著：你最近很忙哦比較少來捏」、「老闆在裝熟」。

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