排煙管拉超長！惡鄰油煙「直噴隔壁家窗戶」　過來人1招建議：裝板子吧

▲這排煙管根本對準別人家窗口了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多家中都會將排油煙管拉到室外，這樣油煙就會排出去，但看到這樣的畫面，真的讓人想怒罵惡鄰。一名男網友貼出一張照片，分別是左右2戶人家，其中左邊的住戶將家中的排油煙管拉出來，一整條往右邊牽。但仔細看看，排油煙的出口處，卻是右邊住戶的窗戶，讓原PO直呼「需要多賤才能這樣裝排煙管？」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見2間住戶都是透天厝，畫面看起來則像是2家的後門，左邊房子的牆上有挖一個洞讓排油煙管能拉出室外，但這家人卻將管線往右邊拉，先是越過自家後面的鐵門，接著將管線口固定在房子天花板的角落。

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如果左邊住戶家旁邊沒有鄰居，或是和鄰居家有間隔，這樣的做法一定不會引發爭議。但重點不僅是2戶人家緊挨在一起，仔細看管線出口，離右邊住戶的窗戶只有一小段距離，排出油煙一定會影響到右邊的人家。原PO就忍不住直呼「需要多賤才能這樣裝排煙管？」

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▲窗戶打開的話，煮飯時間一定會飄進油煙啊 > <（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他人也很傻眼，「真的好賤」、「這樣弄，我絕對丟布進去封住」、「他應該要朝下吧？我爸在裝抽油煙機的」、「有病，拉那麼長根本沒效果」、「都已經排到室外了，接那麼長幹嘛」、「自私，增建快到滿，為了曬衣服才接去別人家」、「這真的蠻基X的，根本就是在挑釁。」

遇到惡鄰也讓網友直嘆，「我這邊的鄰居比較邱，都是直接讓你收法院通知的，這年頭好人很難當」、「我家1樓鄰居也幹過這種鳥事，結果隔天他接的排煙管不知為何整段不見」、「我家隔壁的排風口向著我家，因為他家是密封式的，所以每次燒金都吹向我家。」

一名網友則分享自己的經驗，「剛剛才收到熱呼呼的調解通知書，隔壁大嬸來說我家油煙飄向她家，重點我家排煙管朝下還對自己的採光罩，沒有朝左朝右朝上，還被她這樣告」，最後網友給出建議，「如果可以的話自己加塊板子，讓煙不要直沖你家」、「可以去環保局申訴，我之前詢問過環保局人員，只是是油煙風口沒針對性及風口朝下，原則上並不違法。供版主參考。」

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