帶女友買iPhone 11！他結帳「掏2X張千鈔」問俗氣嗎　網秒勸刷卡：賺回饋啊

▲原PO帶現金去買iPhone。（示意圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果推出iPhone 11系列新手機，許多人也趁機換新手機。一名男網友日前要送女友一隻iPhone 11，帶了20幾張鈔票，結果被旁邊的人一直看，女友見狀就叫他把錢收起來，「可是我覺得拿20幾張小朋友才有花大錢的fu啊，刷卡分期算什麼小孬孬？」忍不住發起閒聊「在蘋果店拿現金很俗氣？」

這位男網友在《Dcard》貼文「在蘋果店拿現金很俗氣？」文中表示，他要送女友一隻iPhone11，在現場拿出了20幾張小朋友，「旁邊的人一直看我，女友見狀叫我把錢收進去拿出自己的卡片，還跟我說『你知道大家都刷卡的誰拿現金？怕不是要被po網當笑話』。」

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原PO不相信，就在買完等手機的時候觀察櫃台，發現5組客人中沒有一個人掏現金出來，「可是我覺得拿20幾張小朋友才有花大錢的fu啊，刷卡分期算什麼小孬孬。」但原PO後來想一想也說，如果買iPhone不能分期，可能就沒人會買，因為太貴了，「畢竟一隻手機3萬，好貴的！可是想成一個月繳2500就能拿哀鳳，好便宜的！」

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▲iPhone 11日前在直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，就有網友也相當認同原PO，「我買電腦拿了60張小藍去，俗氣？並沒有；爽快，翻天了」、「我覺得拿一疊現金付錢比較霸氣，而且這樣才有花錢的感覺」、「讓我想到我爸去年xsmax上市，説要給我們小孩+他們倆夫妻換手機，就帶了20幾萬現金去買，看到一疊小藍真的很爽 （不過好像是因為付現比較便宜就是了」、「刷信用卡還不是要付錢，只是早付晚付，倒不如先付。」

不過許多人直呼，現在刷卡幾乎都有回饋，「刷卡還能賺刷卡金為啥不賺」、「你知道信用卡有回饋嗎」、「這種金額偏大的，不刷卡賺點回饋對不起自己」、「刷卡有回饋欸！我都是能用卡刷的就盡量用卡刷，看到現金回饋2%都很開心。手機3萬，現金回饋就600元啦～可以喝10杯手搖飲」、「如果她覺得丟臉，可不可以你把現金給我，我幫你刷卡，回饋金賺起來。」

其他網友則紛紛留言，「我覺得拿現金會讓我更心痛」、「真的土豪才不會覺得拿四五萬在手上很有氣勢，這種金額刷卡就好了……，刷卡跟需要分期是兩回事」、「我怎麼覺得重點是女友拿自己的卡買了自己的手機，原潑該不會是個計劃通」、「上次在ap看錶隔壁客人也是拿一箱現金付錢……目測應該有破百 我也是看傻」、「超喜歡看到鈔票，一疊一疊的看起來好快樂。」

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