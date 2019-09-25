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Uber司機違規左轉！猛撞對向來車「車頭全爛」釀2傷...交通號誌箱噴飛

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▲▼台中uber司機車禍。（圖／民眾提供）

▲台中24日深夜發生車禍。（圖／民眾提供）

記者陳玉、戴若涵／台中報導

台中市24日深夜發生一起車禍！一名Uber司機由青海路左轉逢甲路時，不慎撞上另一台灰色轎車，2輛車碰撞後，再撞擊到路邊的紅路燈號誌箱，造成共2人受傷。警方獲報到場處理，初步判定肇事原因為Uber司機違反交通號誌，但詳細事故發生原因及經過仍有待進一步調查，以釐清肇責。

整起事件發生在24日深夜11時31分左右，一名51歲的趙姓Uber司機駕駛著白色轎車，由黎明路沿著青海路內快車道左轉逢甲路時，與對向開著灰色轎車的26歲林姓女駕駛迎面撞上，還猛力撞上路旁的交通號誌箱，當場發出巨大撞擊聲響，嚇壞不少附近居民。

▲▼台中uber司機車禍。（圖／民眾提供）

▲警方初步判定，肇事原因為Uber司機違反交通號誌。（圖／民眾提供）

強烈的撞擊力道也讓2車車頭當場凹陷，其中林女的車頭更是全撞爛，林女與同車的31歲俞姓男乘客也受了傷，被送往澄清醫院急診治療，所幸傷勢並無大礙，至於趙姓Uber司機則是受到輕微擦傷，已自行就醫治療。

根據警方調查，初步判定肇事原因為趙姓駕駛違反交通號誌，而2車駕駛酒測值均為0，目前遭撞斷的號誌箱也已報修。至於詳細的事故發生原因及經過，仍有待警方調閱附近監視器後，進一步調查釐清以判定雙方的肇事責任。

▲▼台中uber司機車禍。（圖／民眾提供）

▲▼就連路邊的交通號誌箱都被攔腰撞斷。（圖／民眾提供）

▲▼台中uber司機車禍。（圖／民眾提供）

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