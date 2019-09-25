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公司電梯裡情慾噴發！色經理勾肩人妻　「老公不好用就換一個」

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▲▼電梯。（圖／pixabay）

▲台中市一名保險經理趁與女同事共乘電梯時對其性騷擾。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

台中市一名鄒姓男保險經理2018年在公司電梯大樓搭乘電梯時，藉機走到女同事小芳（化名）身旁，趁不注意時伸手勾握其肩頸，並說出騷擾言語；小芳因感到不舒服進而提告。台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役50日，得易科罰金，以1000元折算1日，可上訴二審。

判決指出，鄒男2018年6月10日從14樓進入電梯，遇上從13樓欲前往15樓的女同事小芳，電梯內鄒男趁小芳不注意，藉機走近其身旁，伸出手勾、握她的後頸部及肩膀，並出言「妳老公不行，就換一個老公，是不是妳給人家用太過頭？如果覺得老公不好用，就換一個就好嘛」等語。

鄒男開庭時否認犯行，表示自己沒有做出逾矩的行為，對於小芳所說的「環抱及摟抱」感到無奈，自己只有輕拍頸部給予鼓勵，也完全沒有對說過騷擾言語。法官在勘驗電梯內的監視器畫面後發現，鄒男確實有伸手至小芳後頸兩次，第一次小芳往前一晃躲開；第二次則出手撥開鄒男，明顯可看出小芳不悅且防衛的舉動。

而針對鄒男電梯內的騷擾言語，雖監視器畫面並無錄音，但共乘同電梯的乘客有出面作證，對此法官也判定鄒南「假借關心小芳及其先生是否性事太操勞影響出勤」的言語，有性騷擾之實。

最終，台中地院認定鄒男因未能理性克制情慾，竟隨意碰觸女同事身體及隱私部位，欠缺尊重他人身體自主權觀念，以致女同事小芳心理恐懼與不安，性騷擾屬實，判處拘役50日，得易科罰金，以1000元折算1日，可上訴二審。

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