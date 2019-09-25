華航私菸案「部分菸品失蹤」！　林佳龍：不違反秘密偵查原則下公開

▲交通部長林佳龍表示，要求華航在不違反偵查秘密原則下，能公開的部分盡量對外給詳細的說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

華航私菸案持續延燒，外界也質疑目前違法預購的免稅菸走向，交通部長林佳龍上午在立法院交通委員會說明，有一些資訊已提供給檢方調查中，若確認這部分能公開，會要求華航在不違反偵查秘密原則下，盡可能對社會的質疑給比較詳細的說明。

立委黃國昌日前質疑違法預購的免稅菸到底由誰拿走，當時華航董事長謝世謙回覆「目前為止，還沒有拿走，還在倉庫裡」，當天下午，他偕同海關去華膳空廚倉庫，現場人員卻說，免稅菸於7/22早被另一個華航員工領走了，根本沒有在倉庫。他強調，私菸已離開保稅區，這是非常明顯的違法行為，要求華航解釋清楚，交代私菸下落。

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對此，立法院交通委員會針對「總統專機免稅菸案調查、懲處及後續改善作為」進行專題報告。林佳龍在會前聯訪時表示，交通部對於私菸案一向就是不包庇護短，要求華航以負責任態度、公開透明，過程當中雖然社會有質疑，華航的回應也不能令人滿意，但逐步地進行調查後，已有公布一些資訊，包含歷年來的菸品數量等，現在也正進行行政調查並有調職，在釐清責任後也有懲處。

▲林佳龍說，涉及到菸品數量跟流向部分，他要求華航在不違反偵查不公開原則下，以坦蕩態度公布資訊。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍說，現在正進行司法調查，他要求華航全力配合，至於細節的部分，有涉及到菸品數量跟流向部分，他要求華航在不違反偵查不公開原則下，以坦蕩態度公布資訊，提供給社會了解。他說，最後香菸的走向，事實上有一些資訊已提供給檢方調查中，這個部分若跟檢調方面確認可以公開，會盡可能公開、對社會的質疑比較詳細的說明，但若檢方認為不宜公開，也不能夠要求華航違反秘密偵查原則。

至於相關人員懲處部分，林佳龍說，因為華航董事長謝世謙有表達他本人對總統專機菸品的訂購跟過去的狀況並不了解，並沒有涉入，而涉及業務的空品處副總邱彰信已被起訴，其他的也已經調職、接受調查。他表示，這個事情還在發展中，會以勿枉勿縱的態度來配合檢方調查。

▲立法院交通委員會召委童惠珍跟立委葉宜津，因私菸案報告起爭執。（圖／記者賴文萱攝）

交委會召委、國民黨籍委員童惠珍在會議開始前批評，總統府祕書長陳菊及華膳空廚董事長葉菊蘭未出席會議，2人根本是在藐視國會，她強烈譴責。另外，她也轟各單位交的私菸案專案報告內容跟周一財政委員會的報告都一樣，要求檢討，但民進黨籍立委葉宜津則回嗆，「因為真相只有一個，當然都一樣」，2人為此一度爭執不下。

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