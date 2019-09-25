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巴西總統聯合國大會怒轟「亞馬遜是地球之肺是謬論」　各國元首全傻眼！

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▲▼巴西亞馬遜叢林大火危機。（圖／路透）

▲巴西亞馬遜叢林大火危機，成為聯合國大會關注議題。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

巴西亞馬遜雨林大火延燒多日，近日在聯合國大會上再度成為關注話題，但面對國際輿論壓力，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）忍無可忍的表示，國際認為亞馬遜雨林是「地球之肺」根本就是錯誤的觀念，實際它就是巴西領土的一部分，「國際的煽情喊話真的太多餘」。

根據《BBC》報導，亞馬遜雨林製造全球20％的氧氣，在火燒森林當下不少環保人士與國際組織立即將矛頭指向「巴西政府允許企業進行開採」導致的人為縱火。當時因為火勢難以撲滅，國際間紛紛伸出援手，希望可以幫忙拯救地球之肺，波索納洛一度拒絕，直到內閣出現反對聲才改口「接受金援但由巴西政府決定如何使用」。

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲巴西總統波索納洛大會上怒轟國際煽情輿論。

隨著亞馬遜雨林濫伐、開墾增加，波索納洛似乎再也招架不住國際輿論，在聯合國大會上表示，政府仍會堅持減少環境罰款、擴大亞馬遜農業生產，此外更強硬說道：「亞馬遜雨林的巴西擁有主權，把亞馬遜雨林描繪成人類的遺產、地球之肺根本就一種謬論」。

波索納洛還提到，國際間對於亞馬遜大火煽情的喊話跟堅決，聽起來只是滿滿的「殖民主義精神」。其實早在2016年巴西總統泰梅爾就曾在聯合國大會上提到「巴西政府正在採取措施保護雨林」但直到現在言論仍與真正付諸的行動落差甚遠。

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